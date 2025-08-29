Sergio: «Me ha costado sentir a Sadiq cerca, ha estado más fuera que dentro»

Última rueda de prensa de Sergio antes del cierre de mercado y lo cierto es que el entrenador de la Real Sociedad ha dejado ... titulares y mensajes, tanto para los que se han ido, para los que se pueden ir y también para los que pueden llegar en la previa del partido de este sábado ante el Real Oviedo en el Tartiere (19.00 horas). Hay tanto nombre que no tiene claro su futuro que el entrenador de la Real no da abasto. Primero, las certezas. «Pacheco y Urko son los últimos que han salido, pero que son casos diferentes. Pache lo ha comentado él mismo, parte de una conversación conmigo y de saber cuál es el siguiente paso. Cómo hacemos para que pensemos dentro de un tiempo de forma diferente. Sale la opción de tener minutos fuera y nos permite tener una visión y seguridad para dentro de un tiempo«.

Para el entrenador el caso de Urko es diferente. «Lo de Urko es más no sé si estoy para asumir el rol que voy a tener y me gustaría tener. No sé si es la palabra pena con Urko. Urko va a jugar donde quiere y donde mejor se ha sentido. Igual no le hemos podido dar eso. Lo que siente el jugador influye en las decisiones que se van tomado en el club. Urko es muy buen jugador y va a jugar partidos en Primera, pero seguramente ahora no tenía el sitio que quería en la Real», ha manifestado el irundarra, que también ha hablado de otros dos que están en la rampa de salida como Traoré y Sadiq.

«Hamari está en conversaciones abiertas y hemos querido ser prudentes con el entrenamiento y la convocatoria para saber cómo son esas conversaciones«. Lo cierto es que el lateral se marcha al París FC y firmará un contrato con opción a tres temporadas puesto que ya se ha despedido del vestuario. Si alguien podría pensar que quizás Odriozola podría aprovechar la oportunidad para pelear por el lateral y el hueco que deja el maliense, Sergio ha sido bastante vehemente en la explicación de que quiere a Rupérez cerca. »Rupérez en la pretemporada ha sido ese jugador y sigo pensando en él como ese segundo lateral. Está tocado, vamos a ver cómo se concreta la lesión. Espero tenerle pronto«.

Con Sadiq continúa el culebrón. Sergio ha sido bastante franco y en sus palabras se nota cierta crítica al delantero. «Llevamos todo el mercado con conversaciones con Sadiq, para ver cómo se concreta. Ponerme a pensar si se quedaría qué pasaría... Puede pasar cualquier cosa, lo afrontaremos lo que pase. Siento que hay conversaciones cerca, pero vamos a ver qué pasa. Me ha costado tenerle cerca en toda la pretemporada y ha estado más fuera que dentro, pero puede pasar de todo hasta el final», ha verbalizado el irundarra.

Cuenta con Zakharyan, Karrikaburu y Goti

También ha zanjado el debate de otros nombres que en las primeras dos jornadas no han tenido minutos. No hay caso Zakharyan, Karrikaburu y Goti. «Los quiero dentro, no hay ninguna duda con eso. Son jugadores con hambre para apretar y seguramente por menos participación por sus cosas. Zakharyan la lesión, Goti que viene del Sanse y Karrika que es la primera vez que tiene dorsal del primer equipo. Son jugadores que se tienen que ganar esos minutos y que tienen que apretar a todos los demás. Estoy de acuerdo, en esas posiciones de la mediapunta hay muchos jugadores, pero nos va a dar mucho que no haya gente que está jugando porque no hay más. Al revés, todo el mundo tiene que asumir su rol».

Del mismo modo, Sergio también se ha referido a Carlos Soler. La Real negocia su llegada con el PSG y en las últimas horas ha cobrazo fuerza que pueda aterrizar en Donostia en propiedad. «Hablar de Soler se me hace bola. Quedan tres días y quiero hablar de los jugadores que están y los que tengo dentro. De lo que está fuera en las nubes me parece que es difícil hablar», ha declarado.

Así las cosas, se denota cierto cansancio en Sergio cuando se habla del mercado. «Me está costando competir con el mercado abierto, lo demás no me está costando nada. Siento que está yendo mejor de lo que podía sentir. Con la plantilla estoy muy contento y casi desde la primera semana siento que estamos entrenando bien. Es verdad que no es sencillo el tener jugadores dentro con conversaciones para salir, no es sencillo combinar dinámica de entrenamiento, aunque siento que es parecido a los demás equipos».