Hamari Traoré tiene todas las trazas de marcharse al Paris FC Morquecho

En Francia dan por hecha la llegada de Hamari Traoré al París FC

El lateral tiene una oferta de tres temporadas para recalar en el recién ascendido a la Ligue 1

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:07

Al mercado de fichajes le quedan cuatro días y todavía quedan muchos movimientos por darse en la Real Sociedad, sobre todo en el apartado ... de salidas. Una de ellas puede ser la de Hamari Traoré. Medios franceses sitúan al defensor txuri-urdin en el París FC, recién ascendido a la Ligue 1 y que está realizando un proyecto más que interesante. Los parisinos se lanzaron a por Traoré en julio, tal y como indicó este periódico el pasado día 30 desvelando una oferta para las próximas 3 temporadas. A sus 33 años la oferta sería más que interesante para el futbolista, que siempre ha remarcado que es muy feliz en Donostia.

