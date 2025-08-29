En Francia dan por hecha la llegada de Hamari Traoré al París FC El lateral tiene una oferta de tres temporadas para recalar en el recién ascendido a la Ligue 1

Beñat Barreto San Sebastián Viernes, 29 de agosto 2025, 11:07 Comenta Compartir

Al mercado de fichajes le quedan cuatro días y todavía quedan muchos movimientos por darse en la Real Sociedad, sobre todo en el apartado ... de salidas. Una de ellas puede ser la de Hamari Traoré. Medios franceses sitúan al defensor txuri-urdin en el París FC, recién ascendido a la Ligue 1 y que está realizando un proyecto más que interesante. Los parisinos se lanzaron a por Traoré en julio, tal y como indicó este periódico el pasado día 30 desvelando una oferta para las próximas 3 temporadas. A sus 33 años la oferta sería más que interesante para el futbolista, que siempre ha remarcado que es muy feliz en Donostia.

Así las cosas, habrá que estar atentos al entrenamiento de la Real, el último antes de viajar a Oviedo. El equipo se ejercita a las 12:00 horas y según el periodista francés Santi Aouna se espera a Traoré en la noche de este mismo viernes en París. El lateral tiene contrato con la entidad txuri-urdin hasta junio de 2026. La Real, por su parte, sigue trabajando para cerrar la llegada de Carlos Soler.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Hamari Traoré