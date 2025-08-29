Oyarzabal, tras la senda del 'pequeño diablo' en su partido 400

Ángel López San Sebastián Viernes, 29 de agosto 2025, 06:27 Comenta Compartir

El del sábado en Oviedo no será un partido más ni para la Real Sociedad ni para su capitán, Mikel Oyarzabal Ugarte. Y es que el eibarrés se convertirá en el 12º jugador de la historia realista en alcanzar los 400 encuentros oficiales como txuri-urdin y además se distingue por su precocidad. Será el segundo realista más joven en ser pentacentenario, tras Roberto López Ufarte, mito y bicampeón de Liga con la Real. Oyarzabal llegará a esa cifra redonda con 28 años, cuatro meses y 18 días. El 'pequeño diablo' lo hizo el 6 de octubre de 1985 con 27 años, cinco meses y 16 días. Ambos son unos elegidos.

Revisando la lista de futbolistas con más partidos en la historia realista, lo esperable, si no surge nada extraño como una lesión o un bajón de forma, es que Oyarzabal entre en el top 10 este mismo curso, más en concreto que se quede en la novena plaza del ranking. No tendrá mucha complicación en sobrepasar a Loren (411 partidos), Urreisti (416) y Aranburu (427). Más difícil lo tendrá para igualar o superar a Inaxio Kortabarria (442), ya que para lograrlo deberá jugar o 44 o 45 encuentros esta temporada. Para ello, el '10' tiene que disputar los 38 encuentros de Liga y todos los de Copa, mínimo hasta semifinales.

Lo que cada año parece más amenazado es el récord de partidos en toda la historia de la Real Sociedad, que desde hace 32 años conserva Bixio Gorriz. El bravo central irundarra alcanzó los 599 encuentros oficiales -Toshack le dejó sin el 600 en un choque intrascendente en el Camp Nou-, 199 más de los que va a alcanzar Oyarzabal en Oviedo. ¿Podrá el capitán actual jugar 200 encuentros oficiales más en la Real?

En los últimos seis años, Oyarzabal tuvo el privilegio de clasificarse cinco veces para Europa, lo que aumentó su posibilidad de jugar más partidos oficiales cada curso, y la desgracia de lesionarse de gravedad, lo que le apartó nueve meses de los terrenos de juego. Así, en las últimas temporadas ha disputado 53, 44, 28, 33, 43 y 45 partidos, con una media de 41 encuentros por campaña. Así, necesitaría cinco temporadas más a ese nivel, hasta los 33 años, para poder llegar al registro de Gorriz. ¿Difícil? Absolutamente. ¿Inalcanzable? No para el capitán.

