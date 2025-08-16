Javi López, muy cerca del Betis

La Real Sociedad y el Real Betis negocian por Javi López en una operación que está bastante avanzada. El conjunto verdiblanco se ha ... lanzado en los últimos días a por el lateral tinerfeño y todo hace indicar que terminará jugando en el Benito Villamarín. Aún se desconoce si el formato de la operación será mediante un traspaso o si es una cesión con opción de compra obligatoria, pero todas las partes están dispuestas a entenderse. Lo importante es que el futbolista ve con buenos ojos recalar en Sevilla mientras que la Real también está satisfecha en recuperar buena parte de la inversión cuando abonó 6,5 millones al Deportivo Alavés.

Por un motivo u otro, Javi López no tuvo una buena temporada en su estreno como realista y el Betis ha entrado fuerte al estar muy interesado en obtener sus servicios desde el pasado verano. En el Villamarín venían siguiendo a López desde hace tiempo, pero la Real se adelantó abonando 6,5 millones de euros al conjunto babazorro. Una temporada después, el caso apunta a ser otro Momo Cho. Futbolistas jóvenes de muchísima calidad que no terminan de encontrar su sitio en Donostia y prefieren cambiar de aires. Diario de Sevilla ha informado en las últimas horas que ya existe una primera oferta de algo más de 5 millones de euros, mientras que la Real pediría que se acerquen a los siete según estas mismas fuentes.

El Betis está pendiente de dar salida a algunos futbolistas mientras que también tantea el mercado para incoporar a un complicado deseo como Antony. Lo cierto es que desde La Palmera están cerca de sacar a Ricardo Rodríguez, lateral zurdo suizo que no tiene hueco. Desde Sevilla indican que libera cerca de 2,5 millones de euros brutos, dinero que iría destinado a Javi López. El Betis, en todo caso, prefiere ahora mismo una cesión con opción de compra el año que viene al no tener la suficiente liquidez y también para poder afrontar otras operaciones como la de Antony, prioridad absoluta este verano en el Villamarín.

La Real, por su parte, está abierta a varios escenarios y está dispuesta a recuperar buena parte de la inversión en el jugador. Javi López fue importante la pasada temporada disputando 38 partidos, pero lo cierto es que no pudo rendir como sí lo hiciera en el Deportivo Alavés, donde se salió del mapa. La Real vio una oportunidad de mercado y no dudó en ficharlo, pero el tinerfeño no ha terminado de hacerse al conjunto txuri-urdin. También ha visto que el Betis apuesta fuerte por él después de que Álex Moreno, otro de los objetivos béticos, sea una operación más complicada desde el aspecto económico.

Experiencia en otras negociaciones

Real y Betis, del mismo modo, también tienen experiencias recientes en los últimos años. Juanmi y Willian José fueron traspasados al conjunto bético mientras que Canales también terminó recalando en Sevilla, aunque en este caso firmó como agente libre. La Real vendió a Juanmi por ocho millones más dos en variables mientras que por Willian José obtuvo siete millones tras dejarlo cedido antes una temporada.

Los dos clubes ya negocian por Javi López y el escenario más probable es que se llegue a un acuerdo en los próximos días. El tinerfeño, que no ha viajado a Valencia y no entra en los planes desde que dejara de jugar en pretemporada ante el Yokohama en Japón, se ha quedado sin el dorsal 12 que tuvo la pasada campaña. Del mismo modo, la dirección deportiva, de la mano de Sergio, entiende que Sergio Gómez es una apuesta más que interesante para el lateral izquierdo por lo que la posición está bien cubierta con Aihen.