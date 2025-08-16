Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Javi López, durante un viaje con la Real Sociedad RS
Real Sociedad

Javi López, muy cerca del Betis

La Real Sociedad negocia la salida del lateral con el conjunto bético en una operación que está bastante avanzada

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:34

La Real Sociedad y el Real Betis negocian por Javi López en una operación que está bastante avanzada. El conjunto verdiblanco se ha ... lanzado en los últimos días a por el lateral tinerfeño y todo hace indicar que terminará jugando en el Benito Villamarín. Aún se desconoce si el formato de la operación será mediante un traspaso o si es una cesión con opción de compra obligatoria, pero todas las partes están dispuestas a entenderse. Lo importante es que el futbolista ve con buenos ojos recalar en Sevilla mientras que la Real también está satisfecha en recuperar buena parte de la inversión cuando abonó 6,5 millones al Deportivo Alavés.

