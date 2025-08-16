El Valencia sigue sin mejorar su oferta por Sadiq y las diferencias son importantes

Sadiq Umar no ha viajado a Valencia para jugar el partido inaugural del campeonato liguero con la Real. El club asignó ayer 23 dorsales ... a jugadores de la primera plantilla y entre ellos no figura el nigeriano, aunque no tiene mayor importancia porque hay dos números libres, el 12 y el 25, que pueden ser adjudicados hasta el día 30, cuando se cierra el mercado. Son cinco los jugadores que no han sido inscritos, ya que además de Sadiq, tampoco están Odriozola, Javi López, Becker y Carlos Fernández. Los cuatro tienen pinta de que abandonarán la Real durante estas dos semanas.

El caso de Sadiq es diferente. Medios valencianos informaron ayer de que el conjunto che ha pisado el acelerador para conseguir su cesión para esta temporada, sin embargo el Valencia no ha modificado ni un ápice la oferta inicial que le hizo a la Real hace diez días y de la que ya informó este periódico, ya que se trataba del primer equipo que daba un paso formal este verano para hacerse con el futbolista. Hasta ahora han sido varios los clubes que han llamado a Anoeta interesándose por él, entre ellos el Girona, Alavés y Celta, pero de momento no han pasado de ahí.

En Mestalla beben los vientos por el jugador, ya que su rendimiento durante la segunda vuelta del pasado campeonato fue muy bueno al marcar seis goles en 19 partidos. Corberán, técnico valencianista, le quiere para su proyecto, sobre todo ahora que se le ha caído uno de sus objetivos para reforzar la delantera, Iván Azón, que ha acabado en el Leipzig. Sadiq también ve con buenos ojos regresar a un conjunto en el que se sintió importante y ofreció un buen rendimiento. Sin embargo, hay un escollo serio, y es que la oferta che satisfaga a la Real.

El club blanquiazul tiene claro que no va a regalar su cesión porque para eso se lo queda en la plantilla como competencia de Óskarsson y Karrikaburu en la delantera. Quedan dos semanas por delante y pueden pasar muchas cosas aún, pero como el Valencia no mejore su propuesta inicial se antoja complicado que el nigeriano vuelva a vestir la camiseta valencianista.