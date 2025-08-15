Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Real deja sin dorsal a Odriozola, Becker, Carlos, Sadiq y Javi López

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:08

La Real Sociedad ha dejado sin dorsal, por lo menos de manera provisional, a cinco de los seis jugadores transferibles: Odriozola, Sadiq, Becker, Carlos ... Fernández y Javi López, que deberían buscar un nuevo acomodo para esta temporada lejos de la escuadra txuri-urdin. En la lista provisional ofrecida por el club guipuzcoano en la víspera del encuentro ante el Valencia -la definitiva se hará saber en septiembre, tras el cierre de mercado-, sí figura Traoré, que continuará con el '18', Karrikaburu, que portará el '19'y Mikel Goti, con el '22'. En cuanto a los fichajes, Guedes se queda con el '11', que fue de Becker el pasado curso, y Caleta-Car con el '16', de Olasa hasta el pasado mes de mayo. Hay dos dorsales libres para posibles incorporaciones:el '12' y el '25'.

