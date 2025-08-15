La Real deja sin dorsal a Odriozola, Becker, Carlos, Sadiq y Javi López

La Real Sociedad ha dejado sin dorsal, por lo menos de manera provisional, a cinco de los seis jugadores transferibles: Odriozola, Sadiq, Becker, Carlos ... Fernández y Javi López, que deberían buscar un nuevo acomodo para esta temporada lejos de la escuadra txuri-urdin. En la lista provisional ofrecida por el club guipuzcoano en la víspera del encuentro ante el Valencia -la definitiva se hará saber en septiembre, tras el cierre de mercado-, sí figura Traoré, que continuará con el '18', Karrikaburu, que portará el '19'y Mikel Goti, con el '22'. En cuanto a los fichajes, Guedes se queda con el '11', que fue de Becker el pasado curso, y Caleta-Car con el '16', de Olasa hasta el pasado mes de mayo. Hay dos dorsales libres para posibles incorporaciones:el '12' y el '25'.

Lista provisional de dorsales de la Real Sociedad RS

La Real remarca que los jugadores que no tienen dorsal asignado a día de hoy se encuentran en conversaciones para resolver su futuro. En cualquier caso, los números libres ('12' y '25') quedan a disposición para hacer uso de ellos hasta el cierre de mercado, cuando se dará la lista definitiva.

Por su parte, como se esperaba, Pablo Marín y Jon Martín se quedan con ficha y número del filial, aunque son miembros de pleno derecho de la plantilla: el mediapunta riojano lucirá el '28' y el central donostiarra, el '31'.

Zakharyan cede el '8' a Turrientes

De entre los que vuelven de cesión, Gorrotxategi hereda el '4' de Zubimendi, traspasado al Arsenal, y antes de Illarramendi, Urko recupera el '15' tras su préstamo en el Espanyol y Karrikaburu por fin puede presumir de un dorsal entre el '1'y el '25', en este caso el '19'.

Hay otros cambios muy significativos, de futbolistas jóvenes que van adquiriendo un nuevo estatus reflejados en sus nuevas camisetas: Jon Mikel Aramburu arrebata el '2' a Odriozola y Turrientes se queda con el '8', con el que brilló Merino. En este sentido, la curiosidad es que Zakharyan cedió el '8' a su compañero Turrientes para poder asumir el '21' de dos de sus ídolos: Odegaard y Silva.

Deberes por hacer

La Real tiene ahora la necesidad y el problema de encontrar una salida que hasta ahora ha sido imposible para esos cinco jugadores descartados. Los casos más complejos son los de Álvaro Odriozola y Sadiq Umar. El lateral derecho tiene cuatro años más de contrato con una ficha elevada porque vino del Real Madrid. Por el nigeriano la Real trata de recuperar en torno a la mitad de lo que invirtió hace tres años por él: 20 millones de euros. Por lo menos, los cinco millones en variables está a años luz de tener que pagarlos. El delantero tiene más 'novias' que el defensa, pero sobre todo de equipos como el Valencia o el Alavés que le quieren cedido.

Javi López tiene más mercado, pero, por su rendimiento y su actual situación, se antojan excesivos los siete millones de euros que pagó la Real hace un año por él. Han salido propuestas para que salga cedido con opción de compra. Por Carlos Fernández, por quien la Real pagó 10 millones de euros hace cuatro años y medio, han existido propuestas de equipos de Segunda como el Mirandés, que le quiere cedido pero asumiendo sólo una parte de su ficha.