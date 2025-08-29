La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler

El mercado de fichajes de la Real Sociedad todavía tiene varios giros más hasta el lunes a las 23.59 horas, momento en el que ... se baja la persiana y no se podrán hacer más incorporaciones. Si el miércoles la Real y el PSG tenían un acuerdo verbal para que Carlos Soler llegara cedido a Donostia, las conversaciones se han prolongado y no se descarta que pueda aterrizar en propiedad. Los dos clubes negocian y ultiman la compra del futbolista, que está a la espera de que haya luz verde y esté todo cerrado para poder viajar a Donostia. A esta hora del viernes no se descarta ningún escenario. El acuerdo entre clubes era tal que la posibilidad de que llegara el jueves era real, pero finalmente al continuar negociando no aterrizó en la capital guipuzcoana.

Lo que es evidente es que ahora mismo la operación de Carlos Soler es la prioridad de la Real en las próximas horas, incluso cuando todavía se pueden dar cinco salidas puesto que Traoré, Odriozola, Javi López, Becker y Sadiq no se han entrenado con el resto de sus compañeros. Eso no quiere decir que los cinco vayan a salir del club antes del lunes. Los cinco negocian y buscan salidas, pero la Real tiene dorsales libres y puede que alguno pueda quedarse finalmente en la plantilla.

En el aspecto de llegadas, Soler tiene claro que quiere continuar su carrera deportiva en la Real y prefiere hacerlo en propiedad puesto que no cuenta para Luis Enrique, técnico del PSG. El valenciano tiene contrato con el club parisino hasta 2027, pero el año pasado salió cedido al West Ham y ahora, si nada se tuerce, vendrá a la Real puesto que su deseo era regresar a la Liga. Una vez ha conocido el interés txuri-urdin, no ha dudado y ha apostado por aterrizar en Zubieta. Veremos si cedido o en propiedad, aunque en las últimas horas la compra ha cogido mucha más fuerza.

Jokin Aperribay mantiene una magnífica relación con Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG con el que ya ha hecho alguna operación. De hecho, desde que el debarra es miembro del comité ejecutivo de la ECA (Asociación de Clubes Europeos) desde septiembre de 2023 la relación entre ambos es fluida.

Traoré, rumbo a París

El que se marcha al Paris FC es Traoré, que ha aceptado la oferta de tres temporadas desvelada por DV el 30 de julio del recién ascendido a la Ligue 1. El lateral tenía la oferta encima de la mesa desde hace semanas y finalmente se ha decantado por poner punto final a su etapa en la Real. El resto también busca salidas de aquí al lunes. Javi López, Odriozola, Becker y Sadiq tienen conversaciones abiertas y está por ver qué sucede con ellos. El Valencia, por ejemplo, sigue empujando y presionando a la Real por obtener la cesión de Sadiq, prioridad absoluta para Corberán. Quedan horas frenéticas y las conversaciones siguen con muchos jugadores involucrados.