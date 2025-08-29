Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Soler saluda a Mbappé en el PSG AFP

La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler

El club txuri-urdin y el PSG tenían el miércoles un acuerdo para la cesión del jugador, pero las negociaciones continúan y el valenciano espera luz verde para poder viajar

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:06

El mercado de fichajes de la Real Sociedad todavía tiene varios giros más hasta el lunes a las 23.59 horas, momento en el que ... se baja la persiana y no se podrán hacer más incorporaciones. Si el miércoles la Real y el PSG tenían un acuerdo verbal para que Carlos Soler llegara cedido a Donostia, las conversaciones se han prolongado y no se descarta que pueda aterrizar en propiedad. Los dos clubes negocian y ultiman la compra del futbolista, que está a la espera de que haya luz verde y esté todo cerrado para poder viajar a Donostia. A esta hora del viernes no se descarta ningún escenario. El acuerdo entre clubes era tal que la posibilidad de que llegara el jueves era real, pero finalmente al continuar negociando no aterrizó en la capital guipuzcoana.

