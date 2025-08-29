El Oviedo - Real Sociedad, declarado de alto riesgo
El club txuri-urdin quiere convocar al medio millar de 'realzales' presentes en la ovetense calle Manuel Pedregal, cerca del estadio Carlos Tartiere, en la previa del encuentro
San Sebastián
Viernes, 29 de agosto 2025, 12:50
El encuentro que disputan el Oviedo y la Real Sociedad mañana sábado a las 19.30 horas en el Carlos Tartiere ha sido declarado de ' ... alto riesgo' por la Comisión Antiviolencia, por lo que la presencia policial será más numerosa. Son en torno a medio millar los 'realzales' que tienen entrada para este partido correspondiente a la tercera jornada de Liga, el segundo fuera de casa de la temporada, y se pretende que todos puedan disfrutar de este enfrentamiento en condiciones de seguridad.
Ha sido el Real Oviedo el que ha informado de la condición de 'alto riesgo' del encuentro, para avisar a su parroquia de que mañana sábado no van a poder vender entradas. La Real, por su parte, ha lanzado un mensaje con la intención de congregar a su parroquia en una zona céntrica de la capital del Principado antes del enfrentamiento en el «primer desplazamiento masivo de nuestra afición en esta temporada».
Informa la Real de que las autoridades locales les han recomendado reunir a los seguidores txuri-urdin en una zona céntrica «para calentar motores». Anuncian que «desde el mediodía, la calle Manuel Pedregal, una conocida y ambientada zona de hostelería de la capital asturiana, congregará a nuestra gente hasta la hora de salir hacia el estadio, que se encuentra a 15-20 minutos a pie».
Noticias relacionadas
Por otra parte, desde el club guipuzcoano lanzan la advertencia de que resulta complicado encontrar espacio de aparcamiento gratuito en una ciudad tan peatonalizada como Oviedo y que está limitado el estacionamiento en el Tartiere los días de partido.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.