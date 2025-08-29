Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La afición de la Real volverá a acompañar a su equipo en Oviedo Alterphotos

El Oviedo - Real Sociedad, declarado de alto riesgo

El club txuri-urdin quiere convocar al medio millar de 'realzales' presentes en la ovetense calle Manuel Pedregal, cerca del estadio Carlos Tartiere, en la previa del encuentro

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:50

El encuentro que disputan el Oviedo y la Real Sociedad mañana sábado a las 19.30 horas en el Carlos Tartiere ha sido declarado de ' ... alto riesgo' por la Comisión Antiviolencia, por lo que la presencia policial será más numerosa. Son en torno a medio millar los 'realzales' que tienen entrada para este partido correspondiente a la tercera jornada de Liga, el segundo fuera de casa de la temporada, y se pretende que todos puedan disfrutar de este enfrentamiento en condiciones de seguridad.

