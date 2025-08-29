El Oviedo - Real Sociedad, declarado de alto riesgo

El encuentro que disputan el Oviedo y la Real Sociedad mañana sábado a las 19.30 horas en el Carlos Tartiere ha sido declarado de ' ... alto riesgo' por la Comisión Antiviolencia, por lo que la presencia policial será más numerosa. Son en torno a medio millar los 'realzales' que tienen entrada para este partido correspondiente a la tercera jornada de Liga, el segundo fuera de casa de la temporada, y se pretende que todos puedan disfrutar de este enfrentamiento en condiciones de seguridad.

Ha sido el Real Oviedo el que ha informado de la condición de 'alto riesgo' del encuentro, para avisar a su parroquia de que mañana sábado no van a poder vender entradas. La Real, por su parte, ha lanzado un mensaje con la intención de congregar a su parroquia en una zona céntrica de la capital del Principado antes del enfrentamiento en el «primer desplazamiento masivo de nuestra afición en esta temporada».

Informa la Real de que las autoridades locales les han recomendado reunir a los seguidores txuri-urdin en una zona céntrica «para calentar motores». Anuncian que «desde el mediodía, la calle Manuel Pedregal, una conocida y ambientada zona de hostelería de la capital asturiana, congregará a nuestra gente hasta la hora de salir hacia el estadio, que se encuentra a 15-20 minutos a pie».

Por otra parte, desde el club guipuzcoano lanzan la advertencia de que resulta complicado encontrar espacio de aparcamiento gratuito en una ciudad tan peatonalizada como Oviedo y que está limitado el estacionamiento en el Tartiere los días de partido.