Los cinco descartes ya no entrenan en Zubieta
Traoré, Odriozola, Javi López, Becker y Sadiq continúan tratando de cerrar su futuro
San Sebastián
Viernes, 29 de agosto 2025, 12:15
La Real Sociedad está realizando este viernes el último entrenamiento en Zubieta antes de visitar al Real Oviedo. La novedad es que por primera vez ... en verano los cinco descartes no se han ejercitado con el grupo pese a estar sanos. Están cerrando su futuro. Traoré, Odriozola, Javi López, Becker y Sadiq ya no están a las órdenes de Sergio.
El que tiene cerrada su salida al París FC es Traoré, que ha aceptado la oferta contada en este periódico de tres temporadas del recién ascendido a la Ligue 1. Se le espera en las últimas horas en la capital francesa. En el aspecto de llegadas, la Real sigue trabajando en los últimos flecos para conseguir a Carlos Soler.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.