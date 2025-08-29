Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio Gómez, Aihen y Aritz, en el entrenamiento de este viernes en el z2 de Zubieta BB

Los cinco descartes ya no entrenan en Zubieta

Traoré, Odriozola, Javi López, Becker y Sadiq continúan tratando de cerrar su futuro

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:15

La Real Sociedad está realizando este viernes el último entrenamiento en Zubieta antes de visitar al Real Oviedo. La novedad es que por primera vez ... en verano los cinco descartes no se han ejercitado con el grupo pese a estar sanos. Están cerrando su futuro. Traoré, Odriozola, Javi López, Becker y Sadiq ya no están a las órdenes de Sergio.

