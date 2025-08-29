Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Stands del festival de Sportjam Surftest en el Kursaal, en frente de la playa de la Zurriola
Del 5 al 7 de septiembre

El Sportjam Surftest vuelve a las terrazas del Kursaal de San Sebastián

Al igual que el año pasado, este festival interactivo que se celebra el fin de semana del 5 al 7 septiembre, ofrecerá la opción de probar gratuitamente cualquier producto de surf, skate, scoot, skim, Sups y 'motor bikes' de sus marcas participantes

Borja Alonso

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:53

El festival interactivo de Sportjam Surftest vuelve al Kursaal de San Sebastián, el próximo fin de semana del 5 al 7 de septiembre. En este evento el visitante puede probar de manera gratuita y libre, por toda la playa o directamente en el agua, cualquier producto expuesto por sus marcas participantes. Para ello solo tiene que inscribirse en www.sportjam.com. Una vez en la recepción de la feria se le facilitará una pulsera para poder probar todos los productos de surf, skate, scoot, skim, Sups y 'motor bikes' en los stands.

El evento contará con un 'Surfmarket' con la posibilidad de adquirir camisas hawaianas, camisetas, gorras, gafas, mochilas y accesorios… de marcas emergentes de cultura Surf. «Si quieres probar una tabla de surf podrás llevártela y disfrutar con las olas de la Zurriola. Si quieres probar un patinete podrás hacerlo por todo el malecón de la playa o por toda la cuidad. De esta forma la feria se expande a toda la playa y no solo se limita al espacio expositivo. Es mucho más libre, intenso y real» expone el stand.

Horarios

La feria se celebrará de viernes tarde a domingo y la entrada es totalmente gratuita. El horario será el siguiente: viernes de 16h. a 20h., sábado de 11h. a 20h. y domingo de 11h. a 19h.

Más actividades

El evento contará con diversas actividades como rampas en frente del mar, una competición de finger skate (una disciplina que consiste en hacer skate con los dedos) o sorteos de numerosos 'Packs regalo' entre aquellos inscritos al programa. Todo ello con música en directo enfrente al mar que tocarán reggae, afrobeat, hip hop o música latina durante todo el fin de semana .

Cualquier persona que desee acudir a Sportjam Surftest y probar los productos deberá inscribirse en la web www.sportjam.com.

Cifras Sportjam Surftest 2024

100 marcas, 20.000 visitantes, 2.000 tests, 38% mujeres, 30% internacional, valoración 4,8/10

Contacto

Para ampliar información pueden dirigirse a info@spolik.com o por teléfono / whatsapp al 943 636 030

