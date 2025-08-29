Otegi se abre a acuerdos con el Gobierno Vasco pero avisa: «Solo para cambiar las políticas públicas»

Ahora sí, arranca oficialmente el nuevo curso político también para EH Bildu. La coalición soberanista ha reunido este viernes en Donostia a su Mesa Política ... para hacer un pequeño balance de los acontecimientos ocurridos durante este paréntesis veraniego y, sobre todo, para sentar las bases de los objetivos que se ha marcado la entente de cara a este inicio del calendario político.

Ha sido el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, el encargado de dar cuenta públicamente del análisis realizado por la dirección de la coalición abertzale. Después de denunciar la masacre en Palestina y el controvertido acuerdo comercial tras la cumbre en Escocia entre Donald Trump y Ursula von der Leyen, y alertar sobre el cambio climático o las condiciones de vida materiales de la ciudadanía, Otegi ha ido al grano para resaltar la «necesidad» de cambiar las políticas públicas vascas y ofrecer propuestas «alternativas» a las vigentes.

En este sentido, Otegi ha adelantado que su grupo parlamentario sí acudirá a la ronda de partidos que ayer anunció el lehendakari, Imanol Pradales, durante el tradicional arranque del nuevo curso político en el Palacio de Miramar. Y EH Bildu, ha dicho, asistirá «con toda la predisposición». Eso sí, irá a la cita con una filosofía clara: «Llegar a acuerdos sí, pero con contenido».

Ampliar La Mesa Política de EH Bildu, reunida este jueves en Donostia. Sara Santos

«Nosotros hemos sido pioneros en la petición de pactos de Estado, y EH Bildu está dispuesta al acuerdo, pero sobre contenidos», ha incidido el líder de la coalición independentista, que ha lamentado que «todos los veranos se culpa a EH Bildu de todo». Por ello, ha apuntado que «la situación en el país es, entre otras cosas, la consecuencia de décadas de gobierno de determinadas fuerzas políticas», en alusión al PNV. «Si tú has hecho unas determinadas políticas públicas y te han conducido a los problemas de hoy, habrá que cambiar las políticas públicas para que los resultados sean diferentes», ha insistido Otegi, que ha asegurado que desde la coalición soberanista «seremos flexibles en tiempos y en intensidad, pero hay que cambiar las políticas públicas» en diferentes materias como, según ha enumerado, Osakidetza, vivienda, educación o el euskera.

Igualmente, el secretario general de EH Bildu ha pedido «no trasladar el ambiente tóxico de Madrid a la política vasca», así como «nuevos estatus políticos para hacer frente a estos retos». Además, ha anunciado que EH Bildu celebrará su Conferencia Política el próximo 20 de septiembre en Donosti «para abordar todos estos temas y para hacer propuestas» y que convocarán una movilización el 22 de noviembre para plantear «políticas públicas alternativas para solucionar los problemas de la gente».