Arnaldo Otegi, este viernes durante la reunión de la Mesa Política de EH Bildu. Sara Santos

Otegi se abre a acuerdos con el Gobierno Vasco pero avisa: «Solo para cambiar las políticas públicas»

EH Bildu acudirá a la ronda de partidos anunciada ayer por el lehendakari y el líder de la coalición soberanista adelanta que la entente celebrará su Conferencia Política el próximo 20 de septiembre

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 13:14

Ahora sí, arranca oficialmente el nuevo curso político también para EH Bildu. La coalición soberanista ha reunido este viernes en Donostia a su Mesa Política ... para hacer un pequeño balance de los acontecimientos ocurridos durante este paréntesis veraniego y, sobre todo, para sentar las bases de los objetivos que se ha marcado la entente de cara a este inicio del calendario político.

