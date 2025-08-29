Detenido en Francia tras saltarse la prohibición de salir de España el agresor de Torre Pacheco que fue arrestado en Errenteria El joven fue puesto en libertad a comienzos de agosto después de que pasara tres semanas en la cárcel de Martutene

Issam B., el joven de 19 años que fue detenido el 14 de julio en Errenteria acusado de dos agresiones que motivaron graves disturbios de tinte racista durante varios días en la localidad murciana de Torre Pacheco, ha sido detenido en Francia tras saltarse la orden de prohibición de salida de España y ha sido devuelto en la frontera, según han confirmado fuentes policiales.

El joven fue puesto en libertad a comienzos de agosto después de que pasara tres semanas en la cárcel de Martutene. El juzgado de Instrucción número 5 de Donostia que decretó su ingreso en prisión provisional al día siguiente del arresto. El caso pasó a manos del juzgado de San Javier (Murcia) que notificó su puesta en libertad con medidas cautelares. El varón debía presentarse semanalmente ante el juzgado de San Sebastián y no podía acercarse ni comunicarse con la víctima ni tampoco abandonar el Estado español. El joven había entregado su pasaporte.

Una vez fue detenido por la policía gala, fue puesto a disposición de agentes de la Policía Nacional en el puesto fronterizo con el país galo. Acto seguido, pasó a disposición judicial, decretándose su puesta en libertad, según informa Europa Press.

Los otros dos jóvenes arrestados en Torre Pacheco por presenciar y jalear al presunto agresor durante la agresión a un hombre de la localidad ya fueron puestos en libertad provisional por la magistrada de guardia del juzgado de San Javier (Murcia), poco después de su detención. Ambos con similares medidas preventivas.

Juicio rápido

Durante las tres semanas que permaneció entre rejas en el penal guipuzcoano, Issam compareció por videoconferencia en el juicio rápido celebrado el 29 de julio por el primero de los dos hechos que se le imputan en Murcia, un robo con fuerza. Sucedió sobre las 6.25 horas del 7 de julio, dos días antes de una segunda agresión. Entonces se limitó a un forcejeo con un varón octogenario al que pretendía robarle el reloj. El joven, de origen magrebí aunque en situación regular en España, no tuvo éxito por la resistencia que opuso el hombre, que sufrió diversas abrasiones. Una hora después habría robado una bicicleta de un garaje.

Aunque el acusado negó los hechos en la vista oral, el juzgado de lo Penal nº 1 de Cartagena le condenó a un año de cárcel por el delito de robo con violencia, la misma pena que solicitaban tanto la Fiscalía como la acusación particular. Además, se le impuso una multa de 180 euros y una indemnización de 320 euros a la víctima. La sentencia, sin embargo, no es firme.

El 9 de julio, Issam B. habría protagonizado la mediática agresión a un vecino de 68 años, que arrojó gasolina al polvorín de revueltas contra la inmigración que se fraguaba en Torre Pacheco. Al parecer, este joven y los otros dos detenidos llevaban un par de semanas en esta localidad, y se habían cobijado en un albergue y en un edificio abandonado.

Tras huir de Torre Pacheco, el sospechoso fue detenido por la Ertzaintza el 14 de julio, sobre las 17.30 horas, en la estación de Lezo-Errenteria, cuando se disponía a coger un tren a Irun, tal vez para dirigirse a Francia. La Guardia Civil , que había emitido una orden de detención, lo tenía rastreado desde Murcia. El arrestado compareció al día siguiente ante en el juzgado, que decretó su ingreso en prisión. A sus compañeros de celda en Martutene, según supo DV, les había transmitido que saldría pronto en libertad.