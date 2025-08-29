Esteban arremete contra el PP y dice que Sánchez «se pega al poder como una lapa» El presidente del PNV arranca el curso político en Zarautz con un duro discurso contra socialistas, populares y EH Bildu

Ander Balanzategi Zarautz Viernes, 29 de agosto 2025, 20:21 Comenta Compartir

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha arrancado el curso político en Zarautz con un duro discurso en el que ha criticado a ... diestro y siniestro, desde el PSOE al PP pasando por EH Bildu. Ha constatado la ruptura con el PP al acusar a su dirigente Miguel Tellado de «tramoyista», y ha llamado al PP «trampal», es decir, «lodazal de improperios». Ha sorprendido más los términos en que se ha referido al PSOE de Pedro Sánchez. «Un partido pegado al poder como una lapa. No importa si hay Presupuesto o no lo hay, que invente y ponga sobre la mesa periódicamente planes de regeneración, que no tenga mayoría para gobernar porque algunos de sus socios son como el perro del hortelano, ni quieren gobernar ni dejan gobernar», ha criticado en un acto con presencia del lehendakari y dirigentes como la guipuzcoana María Eugenia Arrizabalaga.

Asimismo, ha asegurado «por última vez» que no conoce a Antxon Alonso, el empresario «socio» del exsecretario general del PSOE Santos Cerdán, acusado de corrupción, ni fue «intermediario de nada» con la formación jeltzale. En el acto político que el PNV ha celebrado en Zarautz (Guipúzcoa) para dar comienzo al curso político, Esteban ha recordado que Tellado calificó hace dos días en San Sebastián el PNV de «trampantojo» porque es el «sanchismo a la vasca», y ha señalado a él también ve al PP y a su secretario general «bien definidos con palabras que empiezan por 'Tram'», como «tramoyista encargado de hacer aparecer y desaparecer las serpientes de verano del escenario mediático». A su juicio, los populares son «un partido sin brújula» y ha advertido de que «Euskadi no necesita palabras gruesas, sino proyectos finos». «No necesita a Tellado y De Andrés, para ellos todo es cuestión de titulares, para el PNV es cuestión de país. ¡En eso estamos y en eso seguiremos!», ha apuntado. También ha criticado ha EH Bildu por querer construir con «dogmas del pasado».

Temas

Aitor Esteban