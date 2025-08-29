Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Esteban interviene este viernes en el malecón de Zarautz. Gorka Estrada

Esteban arremete contra el PP y dice que Sánchez «se pega al poder como una lapa»

El presidente del PNV arranca el curso político en Zarautz con un duro discurso contra socialistas, populares y EH Bildu

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

Zarautz

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:21

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha arrancado el curso político en Zarautz con un duro discurso en el que ha criticado a ... diestro y siniestro, desde el PSOE al PP pasando por EH Bildu. Ha constatado la ruptura con el PP al acusar a su dirigente Miguel Tellado de «tramoyista», y ha llamado al PP «trampal», es decir, «lodazal de improperios». Ha sorprendido más los términos en que se ha referido al PSOE de Pedro Sánchez. «Un partido pegado al poder como una lapa. No importa si hay Presupuesto o no lo hay, que invente y ponga sobre la mesa periódicamente planes de regeneración, que no tenga mayoría para gobernar porque algunos de sus socios son como el perro del hortelano, ni quieren gobernar ni dejan gobernar», ha criticado en un acto con presencia del lehendakari y dirigentes como la guipuzcoana María Eugenia Arrizabalaga.

