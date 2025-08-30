Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El malecón de Zarautz se llenó de simpatizantes jeltzales Gorka Estrada

Arrizabalaga cree que «es difícil colaborar con quien te aplica el bullying político»

La presidenta del Gipuzkoa Buru Batzar critica que EH Bildu «instrumentalice todo tipo de pancarta», en alusión a 'Txiki' y Otaegi

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Estreno también de la presidenta del Gipuzko Buru Ba-tzar, Maria Eugenia Arrizabalaga, como protagonista principal en uno de los días del año marcados ... en rojo para los jeltzales. En el acto de inicio de curso en Zarautz la zumaiarra volvió a ser, como de costumbre, dura con EH Bildu. Hasta el punto de asegurar que «siempre estamos dispuestos a colaborar, pero resulta francamente muy difícil practicarlo con quienes te aplican el bullying político instrumentalizando todo tipo de pancartas», en alusión a la polémica con 'Txiki' y Otaegi.

