Arrizabalaga cree que «es difícil colaborar con quien te aplica el bullying político»

Estreno también de la presidenta del Gipuzko Buru Ba-tzar, Maria Eugenia Arrizabalaga, como protagonista principal en uno de los días del año marcados ... en rojo para los jeltzales. En el acto de inicio de curso en Zarautz la zumaiarra volvió a ser, como de costumbre, dura con EH Bildu. Hasta el punto de asegurar que «siempre estamos dispuestos a colaborar, pero resulta francamente muy difícil practicarlo con quienes te aplican el bullying político instrumentalizando todo tipo de pancartas», en alusión a la polémica con 'Txiki' y Otaegi.

«El PNV aplica el principio de colaboración a su acción política», remarcó Arrizabalaga, y, con la mira puesta en el resto de agentes políticos, puntualizó que «la colaboración requiere de dos premisas: respeto y confianza».

La dirigente guipuzcoana habló de política internacional y se refirió a Putin y a Netanyahu. Tras recordar que «les conocemos desde hace mucho tiempo», les calificó de «sátrapas desalmados y corruptos». Por ello, exigió en nombre de la formación jeltzale, «el fin de las atrocidades de las que estamos siendo testigos en directo, un alto al fuego inmediato, el respeto a los pueblos y, especialmente, al derecho internacional humanitario».

En este punto, la burukide reparó en un reciente cambio en el escenario internacional «que resulta determinante: Trump, el presidente de los EE UU se ha sumado a la cuadrilla de sátrapas, con todo lo que ello implica de desestabilización global». Para hacer frente a la incidencia directa que todo ello está provocando en Euskadi y en Gipuzkoa, Arrizabalaga defendió que «la mejor fórmula política es la seriedad, la eficacia, la honestidad y el compromiso de PNV con Euskadi y su ciudadanía».

Arrizabalaga finalizó recordando a los alderdikides y alderdizales que son ellos quienes, «desde los batzokis o desde las instituciones, dan cuerpo al partido». «Nunca debemos caer en el conformismo», concluyó.