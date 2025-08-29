Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos personas a bordo en Zurriola

Debido al riesgo que suponía acceder al puerto de Pasaia por las condiciones meteorológicas, Salvamento Marítimo escolta hasta Hendaia a la embarcación, que tenía problemas debido al gran oleaje en el arenal donostiarra

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:18

Un velero a motor con dos personas a bordo ha requerido la asistencia de Salvamento Marítimo en la playa donostiarra de la Zurriola. Al parecer, la embarcación tenía problemas por el gran oleaje en la zona rocosa del arenal y estaba a la deriva.

Tras recibir una llamada de SOS Deiak alertando de una navegación errática, Salvamento Marítimo ha movilizado al barco Salvamar Orion para tratar de rescatar al velero, de once metros de eslora. También se ha desplazado a la zona una moto acuática de Cruz Roja.

Tras evaluar 'in situ' el estado de la embarcación y la situación marítima, desde Salvamento Marítimo han decidido escoltar hasta Hendaia la embarcación ya que, debido a las malas condiciones meteorológicas de mar y viento, no han querido entrar al Puerto de Pasaia por el riesgo que suponía, según informan a este periódico desde Salvamento Marítimo.

