Un terremoto de magnitud 4 en Álava se deja sentir en varios puntos de Gipuzkoa
El seísmo, que se ha producido sobre la medianoche y no ha dejado daños, se ha podido sentir incluso en Villabona
A. Algaba
Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:59
Un terremoto de magnitud 4 y epicentro en la localidad alavesa de Iruña de Oca se ha dejado sentir en varios puntos de Gipuzkoa. Así lo ha revelado el Instituto Geográfico Nacional (IGN) que revela múltiples temblores sobre todo en el corazón de Álava pero también en Gipuzkoa, algunos puntos de Bizkaia, Burgos y La Rioja.
El seísmo de baja intensidad se ha producido pasada la medianoche, como ha explicado también el Gobierno Vasco en una nota informativa, que explica que no se han producido daños personales. «A las 00:10 de hoy, lunes 8 de diciembre, se ha registrado un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Iruña de Oka /Nanclares que se ha percibido en Vitoria-Gasteiz y en numerosos municipios de Araba sin que consten daños a personas ni bienes», ha informado el departamento de Seguridad.
⚠️ A las 00:10 de hoy, lunes 8 de diciembre, se ha registrado un terremoto de magnitud 4 con epicentro en Iruña de Oka /Nanclares que se ha percibido en Vitoria-Gasteiz y en numerosos municipios de Araba sin que consten daños a personas ni bienes. pic.twitter.com/rX5d0Nl06M— SOS Deiak - 112 (@112_SOSDeiak) December 8, 2025
En el Centro de Coordinación de Emergencias del Gobierno Vasco se han registrado 143 llamadas relacionadas con el incidente, sobre todo, con los mensajes automáticos enviados por algunos sistemas operativos de algunos móviles. «No se esperan réplicas y, si las hubiera, serían de menor magnitud e imperceptibles para la ciudadanía», señala Seguridad.
Según el IGN en terremoto se ha sentido en al menos cuatro puntos exactos de Gipuzkoa. Desde los más cercanos a Álava como Aretxabaleta o Eskoriatza, a otros más alejados como Azpeitia o Villabona.
Puntos determinados por el IGN en los que se ha notado el terremoto
IV-V OTOGOIEN/HUETO ARRIBA,VITORIA-GASTEIZ.VI
IV-V URIBARRI ARRAZUA,VITORIA-GASTEIZ.VI
IV ARETXABALETA,VITORIA-GASTEIZ.VI
IV BERROSTEGIETA,VITORIA-GASTEIZ.VI
IV LOPIDANA,VITORIA-GASTEIZ.VI
IV MENDIGUREN,VITORIA-GASTEIZ.VI
IV VILLAFRANCA,VITORIA-GASTEIZ.VI
IV VÍLLODAS/BILLODA,IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA.VI
IV ZUMELTZU,VITORIA-GASTEIZ.VI
III-IV ÁBALOS.LO
III-IV ANTEZANA/ANDETXA,VITORIA-GASTEIZ.VI
III-IV ARANGIZ,VITORIA-GASTEIZ.VI
III-IV ARIÑIZ/ARÍÑEZ,VITORIA-GASTEIZ.VI
III-IV ARRIAGA,VITORIA-GASTEIZ.VI
III-IV DURANA.VI
III-IV ELORRIAGA,VITORIA-GASTEIZ.VI
III-IV ERRETANA,VITORIA-GASTEIZ.VI
III-IV GARDELEGI,VITORIA-GASTEIZ.VI
III-IV LASARTE,VITORIA-GASTEIZ.VI
III-IV MARGARITA,VITORIA-GASTEIZ.VI
III-IV MENDOZA,VITORIA-GASTEIZ.VI
III-IV MONASTERIOGUREN,VITORIA-GASTEIZ.VI
III-IV OLLAURI.LO
III-IV PECIÑA,SAN VICENTE DE LA SONSIERRA.LO
III-IV TRASPONTE/TRESPUENTES,IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA.VI
III-IV TUYO,ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA.VI
III-IV ULLIBARRI DE LOS OLLEROS/URIBARRI NAGUSIA,VITORIA-G.VI
III-IV VILLAFRÍA,BERNEDO.VI
III-IV ZAMBRANA.VI
III-IV ZURBANO/ZURBAO,ARRATZUA-UBARRUNDIA.VI
III ABERASTURI,VITORIA-GASTEIZ.VI
III ABETXUKO,VITORIA-GASTEIZ.VI
III ALEGRÍA-DULANTZI.VI
III ALFARO.LO
III ANGUCIANA.LO
III ARKAIA,VITORIA-GASTEIZ.VI
III ARKAUTI/ARCAUTE,VITORIA-GASTEIZ.VI
III ARMENTIA,VITORIA-GASTEIZ.VI
III ARRIETA,CONDADO DE TREVIÑO.BU
III ASTEGIETA,VITORIA-GASTEIZ.VI
III BETOÑO,VITORIA-GASTEIZ.VI
III CASALARREINA.LO
III DOROÑO,CONDADO DE TREVIÑO.BU
III EHARI/ALI,VITORIA-GASTEIZ.VI
III EL CRUCERO,MIRANDA DE EBRO.BU
III ETXABARRI IBIÑA,ZIGOITIA.VI
III GAMARRA MAYOR/GAMARRA NAGUSIA,VITORIA-GASTEIZ.VI
III GOPEGI.VI
III IZARRA.VI
III KRIPAN.VI
III KRISPIÑA/CRISPIJANA,VITORIA-GASTEIZ.VI
III LA PUEBLA DE ARGANZÓN.BU
III LUKO,ARRATZUA-UBARRUNDIA.VI
III MENDIOLA,VITORIA-GASTEIZ.VI
III NANCLARES DE LA OCA/LANGRAIZ OKA.VI
III OLLÁVARRE/OLABARRI,IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA.VI
III OTXANDIO.BI
III PANCORBO.BU
III SAN VICENTE DE LA SONSIERRA.LO
III SARRIA,ZUIA.VI
III SUBIJANA DE ÁLAVA/SUBILLANA-GASTEIZ,VITORIA-GASTEIZ.VI
III URRUNAGA,LEGUTIO.VI
III VAREA,LOGROÑO.LO
III VILLALUENGA,ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA.VI
III VITORIA-GASTEIZ.VI
III ZARRATÓN.LO
III ZUAZO DE VITORIA/ZUHATZU,VITORIA-GASTEIZ.VI
II-III ALESANCO.LO
II-III AMETZAGA ZUIA,ZUIA.VI
II-III AÑASTRO,CONDADO DE TREVIÑO.BU
II-III APERREGI,ZUIA.VI
II-III APODAKA,ZIGOITIA.VI
II-III AREATZA.BI
II-III ARGANDOÑA,VITORIA-GASTEIZ.VI
II-III BURGOS.BU
II-III CIHURI.LO
II-III DURANGO.BI
II-III ELBURGO/BURGELU.VI
II-III ELOSU,LEGUTIO.VI
II-III ENTRENA.LO
II-III ESTAVILLO,ARMIÑÓN.VI
II-III FUNES.NA
II-III HARO.LO
II-III JUGO,ZUIA.VI
II-III JUNGITU,VITORIA-GASTEIZ.VI
II-III LABASTIDA/BASTIDA.VI
II-III LA CHARCA,MIRANDA DE EBRO.BU
II-III LAGUARDIA/BIASTERI.VI
II-III LA PUEBLA DE LABARCA/LAPUEBLA LABARKA.VI
II-III LEGUTIO.VI
II-III MATAUKO,VITORIA-GASTEIZ.VI
II-III MURGIA.VI
II-III NÁJERA.LO
II-III NUVILLA,ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA.VI
II-III PANGUA,CONDADO DE TREVIÑO.BU
II-III QUEL.LO
II-III SAN ASENSIO.LO
II-III SAN VICENTE DE BARAKALDO/SAN BIZENTI-BARAKALDO.BI
II-III TREVIÑO.BU
II-III VIANA.NA
II-III YURRE/IHURRE,VITORIA-GASTEIZ.VI
II AGURAIN/SALVATIERRA.VI
II ALBELDA DE IREGUA.LO
II ALBERITE.LO
II ALGORTA.BI
II AMEYUGO.BU
II ARETXABALETA.SS
II ARNEDO.LO
II ARRASATE/MONDRAGÓN.SS
II ARROIABE,ARRATZUA-UBARRUNDIA.VI
II ARRÓNIZ.NA
II ARTOMAÑA,AMURRIO.VI
II AZKOITIA.SS
II BILBAO.BI
II BRIONES.LO
II BRIVIESCA.BU
II CASTAÑARES DE RIOJA.LO
II CENICERO.LO
II CORELLA.NA
II CRUCERO II,MIRANDA DE EBRO.BU
II CUZCURRITA DE RÍO TIRÓN.LO
II ELCIEGO.VI
II ELEXALDE,BASAURI.BI
II ESKORIATZA.SS
II FORONDA,VITORIA-GASTEIZ.VI
II FRÍAS.BU
II FUENMAYOR.LO
II GIMILEO.LO
II HUÉRCANOS.LO
II LA MOLINA DEL PORTILLO DE BUSTO,OÑA.BU
II LANCIEGO/LANTZIEGO.VI
II LARDERO.LO
II LOGROÑO.LO
II MAÑARIA.BI
II MARKINEZ,BERNEDO.VI
II MATILLAS,MIRANDA DE EBRO.BU
II MEDRANO.LO
II MENDAVIA.NA
II MIRANDA DE EBRO.BU
II MOREDA DE ÁLAVA/MOREDA ARABA.VI
II NAVARRETE.LO
II OION.VI
II PLAZEA,ZEANURI.BI
II SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.LO
II SARTAGUDA.NA
II TELLERIA,LEIOA.BI
II UGARANA.BI
II URUÑUELA.LO
II VILLABONA.SS
II VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA.VI
II VILLAMEDIANA DE IREGUA.LO
II YÉCORA/IEKORA.VI
