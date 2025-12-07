Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Antonio Rivera, Aner Ansorena y María Silvestre.

Los expertos opinan sobre el pulso entre Ernai y GKS

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:06

  1. Antonio Rivera

    «La socialdemocracia es la enemiga de los leninistas»

El historiador compara la aparición de «una corriente 'rojiparda'» en una sociedad próspera que intenta recrear el imaginario de los años 30

El catedrático de ... Historia de la EHU, Antonio Rivera, se muestra sorprendido porque en la próspera sociedad vasca emerja un «neoleninismo» cuyo principal enemigo «es el Estado de Bienestar y la socialdemocracia». Una especie de 'rojipardismo', que en el resto de Europa se presenta como extrema izquierda o extrema derecha, que impugna la democracia liberal. Al igual que en la Europa de entreguerras, los comunistas leninistas arremetían contra los 'socialfascistas' herederos de la Segunda Internacional. Sostiene que, aunque no se declaran nacionalistas, «no se pierden una sola fiesta nacional ya sea el Día del Euskera o el Aberri Eguna». En su opinión, es un 'postnacionalismo' factible porque España apenas está presente en la práctica en Euskadi. Otra cuestión es que, «como buenos bolcheviques, tienen una sistematización analítica mucho sutil y elaborada que los jóvenes de la izquierda abertzale clásica».

