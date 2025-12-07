Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Los médicos de Xabier Arteaga e Iñigo Goicoechea explican sus motivos para secundar la huelga de la proxima semana. Lobo Altuna
Cuatro días de paros en hospitales y ambulatorios

«¿Te subirías a un avión sabiendo que el piloto no ha dormido en 22 horas?»

Los médicos Xabier Arteaga e Iñigo Goicoechea explican que los cuatro días de huelga «son ahora porque tenemos que poder negociar nuestras condiciones laborales»

Beatriz Campuzano

Beatriz Campuzano

San Sebastián

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:06

Comenta

«¿Te subirías a un avión sabiendo que el piloto no ha dormido en 22 horas?». La pregunta que plantea Iñigo Goicoechea, médico del servicio ... de Radiología de la sección Vascular Intervencionista, es clara. No hace falta respuesta. «Pues tampoco habría que normalizar que un médico atienda a pacientes después de tantas horas de trabajo o sin haber apenas descansado, y es lo que está ocurriendo», explica. «Los médicos estamos cansados, hay mucho hartazgo, hemos normalizado el trabajar más de 40 horas semanales como si nada y somos humanos. Somos personas que también tenemos una vida, no somos superhombres, y no podemos estar viendo a 30-40 pacientes al día. Por nosotros y por ellos. Porque una persona cansada se equivoca más a la hora de tomar una decisión», asegura Xabier Arteaga, cirujano de la sección de cirugía Hepato-Bilio-Pancreática.

