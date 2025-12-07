Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Dos padres ccuidan de sus hijos de corta edad. ARIZMENDI

El número de vascos que reducen su jornada para poder conciliar se duplica en cuatro años

Casi 70.000 personas en Euskadi han interrumpido su vida laboral para dedicarse al cuidado de sus hijos o mayores dependientes

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Cada mañana comienza una carrera contrarreloj: dejar a los niños en el cole, entrar a trabajar, hacer las tareas de casa y, si da tiempo, ... respirar. Cuando el trabajo llega a devorar la vida personal, muchas familias se ven obligadas a sacrificar su carrera laboral e incluso a abandonar la actividad para dedicarse al cuidado de sus hijos o familiares dependientes. Según arrojan los últimos datos, uno de cada cuatro trabajadores vascos tiene «serias dificultades» para compaginar su vida profesional con la familiar. En concreto, 69.772 vascos tuvieron que interrumpir su actividad laboral por problemas asociados a la conciliación, el doble que hace cuatro años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  2. 2 Forrest Gump, reclamo navideño
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  5. 5 Jóvenes de Ernai arrojan pintura a la bandera de España robada en Donostia y a parte del toro de Osborne: «No tienen sitio en Euskadi»
  6. 6

    Un agente de movilidad es agredido con un bastón cuando ponía una multa
  7. 7

    Hallan un revólver en el domicilio de un detenido por maltrato en Donostia
  8. 8 Las galletas de Errenteria que triunfan en el mercado navideño de San Sebastián
  9. 9 Largas colas en la AP-8 y la GI-636 en dirección a la muga
  10. 10

    Una historia de amor sin barreras que salta a la cancha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El número de vascos que reducen su jornada para poder conciliar se duplica en cuatro años

El número de vascos que reducen su jornada para poder conciliar se duplica en cuatro años