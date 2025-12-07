Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Playa de Lafitenia de San Juan de Luz. San Juan de Luz

Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz

Otros compañeros lo rescataron mientras se encontraban surfeando en la playa de Lafitenia pero los equipos de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle

A. A.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:24

Comenta

Un joven de 28 años falleció en la tarde de ayer en San Juan de Luz mientras practicaba surf. Por causas que se investigan, el chico sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba practicando dicho deporte en la playa de Lafitenia y no pudo recuperarse.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.00 horas de la tarde del sábado. Según apuntan medios franceses, el joven de 28 años sufrió un paro cardiorrespiratorio y tuvo que ser rescatado del agua por varios compañeros compañeros que se encontraban también practicando surf.

El chico fue llevado hasta la orilla donde bomberos y servicios de emergencia trataron de reanimarlo, aunque los intentos no dieron sus frutos y el joven falleció.

