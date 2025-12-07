Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kymillman

La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro

La famosa actriz y modelo portuguesa, actual pareja del campeón del mundo de la Fórmula 1, estuvo el pasado verano de rodaje en el territorio

M. S.

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:42

Comenta

Lando Norris se ha proclamado como campeón del mundo de la Fórmula 1 en el GP de Abu Dabi y aunque no lo parezca, existe una conexión entre el piloto británico de 23 años y Gipuzkoa: su novia, Magui Corceiro, estuvo el pasado verano de rodaje en el territorio.

Y es que la famosa actriz y modelo portuguesa de 23 años, a la que pudo verse junto a Lando Norris en la celebración posterior al premio de Abu Dabi, estuvo de rodaje en Zumaia, Zarautz y San Sebastián, algunos de los escenarios de la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Alice Kellen 'Todo lo que nunca fuimos', de la que Corceiro será protagonista junto al actor madrileño, Maxi Iglesias.

De hecho, la propia actriz publicó una breve secuencia en la que se le ve junto a Maxi Iglesias ante el flysch de Zumaia. Aunque la actriz también aprovechó su estancia en Gipuzkoa para hacer varias actividades, incluyendo el practicar surf en Zarautz junto a Uxue Francesena, hija del famoso surfista guipuzcoano, Aitor Francesena.

Con los neoprenos correspondientes y en dos tablas de surf con el monte San Antón o 'ratón de Getaria' de fondo, Magui Corceiro aprovechó en aquella ocasión las olas para disfrutar de este deporte. Un deporte más que conocido para Uxue, quien es entrenadora de surf al igual que su padre.

