Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros El hombre de 44 años y en permiso penitenciario, se hizo pasar por miembro de un equipo para llevarse la bici y no levantar sospechas

A. Algaba Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:29

Misterio y caso resuelto. La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un hombre de 44 años que había sustraído la exclusiva bicicleta del piloto de Moto GP Jorge Martín durante el Gran Premio de Motociclismo en el Circuito Ricardo-Tormo de Cheste en Valencia el pasado mes de noviembre. Una bicicleta de la que solo existen dos iguales en el mundo y que está valorada en cerca de 20.000 euros. El autor del robo además se encontraba de permiso penitenciario.

Los hechos se produjeron durante el fin de semana de Gran Premio en Valencia, del 13 al 16 de noviembre. El presunto ladrón, se vistió como si fuera un miembro de uno de los equipos participantes y extrajó la bicicleta del propio motorhome del excampeón del Mundo de Moto GP.

Los agentes analizaron el lugar donde tuvieron lugar los hechos. Durante la investigación se comprobaron las imágenes de seguridad no sólo del circuito, sino también de instalaciones cercanas. Entre ellas las cámaras de vigilancia de una gasolinera cercana al circuito donde una persona entró con la bicicleta mientras se hacía pasar por personal de una de las escuderías de competición.

Los agentes encontraron a la persona que podría haber cometido el robo, un hombre con domicilio en Madrid. Sobre él pesaban varios antecedentes por delitos contra el patrimonio. Además, se encontraba de permiso penitenciario.

Este mismo hombre estaba siendo investigado por la comisión de varios delitos de hurto y por haber sustraído un vehículo a motor de un concesionario de coches.

Para su detención, los guardias civiles pudieron comprobar a través de cámaras y de testigos que portaba la bicicleta extrayéndola de la zona de motorhome el día que desapareció. Finalmente ha sido localizado esta semana en un barrio de Madrid.

