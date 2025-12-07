Los bonitos recuerdos de Bruce Springsteen en San Sebastián El 'Boss' ha recordado sus vibrantes conciertos en la capital guipuzcoana con varias instantáneas publicadas en sus redes sociales

«San Sebastián, 21 de junio, 2025», esta es la fecha que ha quedado marcada en la memoria de los fans de Bruce Springsteen que pudieron asistir a su concierto en el estadio de Anoeta de San Sebastián, una fecha especial que el 'Boss' también ha recordado con varias instantáneas publicadas recientemente en sus redes sociales.

Fotografías suyas antes de salir al concierto en Anoeta, fotografías de los fans, de Steven Van Zandt y de los músicos de la E Street Band, Anthony Almonte, Jake Clemons, entre otros, detrás de escena, son algunas de las especiales instantáneas que ha subido el cantante de 76 años originario de Nueva Jersey a su cuenta de Instagram, que recaló el pasado mes de junio en San Sebastián, en una parada casi obligatoria de su gira europea.

Las imágenes corren a cargo de Rob DeMartin, un fotógrafo profesional originario de Nueva York con más de 30 años de trayectoria, que ha documentado el detrás de escena de los conciertos en Anoeta y a los músicos del entorno de Sprinsteen.

Bruce Springsteen entre los 56 candidatos al Tambor Oro de San Sebastián

Y es que los dos conciertos en Anoeta, los días 21 y 24 de junio de 2025, (las únicas fechas en España) fueron un gran éxito, con una gran asistencia de fans del 'Boss', que llegaron a la capital donostiarra desde todos los rincones. Bruce Springsteen, que volvió a entrar en la lista de candidatos al Tambor Oro de San Sebastián este año, deleitó a la gran mayoría con su presencia en la capital donostiarra.

Springsteen incluso quiso dar otro regalo a sus fans y en agosto lanzó la grabación completa del primer concierto que ofreció en Anoeta el pasado 21 de junio a través de su página web, tanto en soporte físico como en edición digital en MP3.

Aunque el último regalo de Bruce para sus fans fue 'Spring-steen: Deliver Me From Nowhere', la película, que se estrenó en cines el pasado 24 de octubre, escrita y dirigida por Scott Cooper y en la que el actor Jeremy Allen White tiene la difícil tarea de interpretar a Springsteen.