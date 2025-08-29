Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Luis Rebordinos, David Taberna, Arantxa Aldaz y Javier Roldán, en la presentación de la película.

El Zinemaldia proyectará el documental de DV sobre Gregorio Ordóñez

El Festival de Cine selecciona para la sección de cine vasco, fuera de concurso, el documental sobre el asesinado líder del PP, realizado por este periódico y estrenado en enero

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:32

Ocho meses después de su estreno, 'Gregorio Ordóñez, el asesinato que despertó la rebelión contra ETA' volverá a las pantallas de los cines Príncipe, pero ... esta vez como parte de la selección de película de Zinemira, en la que se proyectará fuera de concurso. Esta producción de EL DIARIO VASCO, realizada en colaboración con Gogora y la Diputación de Gipuzkoa, recupera la trayectoria vital y el atentado que en 1995 puso fin a la vida del que fuera primer teniente de alcalde de San Sebastián y dirigente del PP de Gipuzkoa. En esta 73ª edición del Zinemaldia y apenas a 300 metros del restaurante La Cepa en el que fue asesinado, se proyectará de nuevo la película que, al contar su muerte, cuenta también su vida.

