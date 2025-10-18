Las diez noticias clave de la jornada

Sucesos:El detenido por el crimen de Zarautz tenía antecedentes por violencia machista

Infraestructuras: Beasain, Idiazabal, Ataun y Bakaikua, las localidades donde están previstas las catas para el enlace del TAV con Navarra por Ezkio

... Política: El PSE carga contra la gestión de Goia: «La realidad retrata el fracaso del PNV en materia de vivienda»

Donostia:Susto en un bar de Amara al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»

Gipuzkoa:Colocada con éxito la pasarela del bidegorri entre Irura y Villabona

Política:Sánchez se erige en bastión europeo frente a la ultraderecha: «No tengo miedo»

Tráfico:Tres heridos trasladados a hospitales de Gipuzkoa tras dos accidentes en Arantza y Lesaka

Salud:Consumo alerta de la presencia de listeria y E.coli en un queso de cabra distribuido en Euskadi

Real Sociedad:Kubo se queda fuera de la convocatoria para Balaídos

Pelota:Altuna III, semifinalista tras doblegar 22-8 a Bakaikoa