Kubo, con gesto serio durante el entrenamiento del viernes en Zubieta Royo
Real Sociedad

Kubo se queda fuera de la convocatoria

El nipón no viaja a Vigo cuando estando tocado se marchó con su selección a jugar dos amistosos

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 16:47

Comenta

El culebrón Take Kubo tiene un nuevo capítulo. El extremo nipón se ha quedado fuera de la convocatoria para viajar a Vigo porque sigue con ... dolor en el tobillo que se lastimó con Japón. Esto choca frontalmente con las declaraciones de Sergio el viernes, donde apuntaba que el japonés se encontraba bien. Habrá que ver si ha tenido un percance nuevo en el entrenamiento de este sábado o por su parte los dolores han vuelto hasta tal punto de no poder jugar con una Real muy necesitada puesto que ahora mismo es colista de la Liga.

