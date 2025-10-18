Kubo se queda fuera de la convocatoria

El culebrón Take Kubo tiene un nuevo capítulo. El extremo nipón se ha quedado fuera de la convocatoria para viajar a Vigo porque sigue con ... dolor en el tobillo que se lastimó con Japón. Esto choca frontalmente con las declaraciones de Sergio el viernes, donde apuntaba que el japonés se encontraba bien. Habrá que ver si ha tenido un percance nuevo en el entrenamiento de este sábado o por su parte los dolores han vuelto hasta tal punto de no poder jugar con una Real muy necesitada puesto que ahora mismo es colista de la Liga.

«Primero aclarar aquello de 'el tobillo de Take está fenomenal'. En aquel día no mentí, sentía que tenía un pequeño esguince que no lo iba a limitar para los siguientes partidos, pero la realidad ha sido otra. Ha tenido molestias que no le han impedido entrenar, aunque sí se le ha visto limitado en competición. Este parón ha servido para tratarse, para recuperarse más. No compitió en el primer partido y sí en el segundo, y creo que llega en mejor condición que antes del parón», verbalizó el entrenador de Irun en sala de prensa. Habrá que ver si la Real añade algún parte médico.

Sea como fuese, su situación es absolutamente incomprensible teniendo en cuenta que el jugador se lesionó con la propia Japón tras recibir una dura entrada ante México. Kubo, estando con dolor, viajó otra vez con su selección para la disputa de dos amistosos en este parón de selecciones. El realista no se entrenó durante toda la primera semana y tampoco jugó el primer amistoso. En cambio, sí que fue de la partida ante Brasil donde jugó una hora de partido. El jugador informó a diferentes fuentes japonesas consultadas por este periódico que no tenía dolor. A la vista está que ese tobillo sigue sin estar sano. La pregunta sale sola. ¿Para que viajó entonces?

Este percance se une a la lesión de Óskarsson. El irundarra también ha dejado fuera de la convocatoria a Sadiq por lo que la Real ahora mismo tiene solo cuatro delanteros disponibles para el partido ante el Celta; Barrenetxea, Guedes, Oyarzabal y Karrikaburu. La noticia positiva es la vuelta de Jon Martin, Aritz y el estreno de Yangel. La convocatoria la completan Remiro, Marrero, Arana; Aramburu, Aihen, Zubeldia, Caleta-Car, Gómez, Odriozola, Jon Martín; Gorrotxategi, Turrientes, Yangel, Soler, Zakharyan, Goti, Brais, Sucic, Marín; Barrenetxea, Guedes, Oyarzabal y Karrikaburu.