Altuna III, semifinalista tras doblegar 22-8 a Bakaikoa

Pelota-Campeonato del Cuatro y MedioAltuna III, semifinalista tras doblegar 22-8 a Bakaikoa
El amezketarra ha ofrecido una exhibición de ganchos y acciones letales de saque-remate
Joseba Lezeta
Eibar
Sábado, 18 de octubre 2025, 19:38
Al igual que Ezkurdia el viernes, Altuna III se ha asegurado su presencia en semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio al endosar un 22- ... 8 a Bakaikoa este sábado en el Astelena de Eibar. Una demostración rematadora a base de ganchos y acciones de saque-remate ha permitido, al delantero amezketarra poner rumbo a la siguiente fase. Aunque caiga 22-0 ante Zabala el próximo fin de semana en Tolosa, el campeón manomanista acabará como mínimo entre los dos primeros del grupo A. Si suma 15 tantos frente al riojano, se garantizará además una primera plaza que también puede otorgarle automáticamente la victoria de Peña II contra Zabala este domingo en el Beotibar.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión