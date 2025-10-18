Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Morquecho

Pelota-Campeonato del Cuatro y Medio

Altuna III, semifinalista tras doblegar 22-8 a Bakaikoa

El amezketarra ha ofrecido una exhibición de ganchos y acciones letales de saque-remate

Joseba Lezeta

Eibar

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:38

Al igual que Ezkurdia el viernes, Altuna III se ha asegurado su presencia en semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio al endosar un 22- ... 8 a Bakaikoa este sábado en el Astelena de Eibar. Una demostración rematadora a base de ganchos y acciones de saque-remate ha permitido, al delantero amezketarra poner rumbo a la siguiente fase. Aunque caiga 22-0 ante Zabala el próximo fin de semana en Tolosa, el campeón manomanista acabará como mínimo entre los dos primeros del grupo A. Si suma 15 tantos frente al riojano, se garantizará además una primera plaza que también puede otorgarle automáticamente la victoria de Peña II contra Zabala este domingo en el Beotibar.

