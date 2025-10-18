Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
Raquel Mendizabal

No hay que lamentar heridos, pero sí daños materiales

Raquel Mendizabal

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:47

Susto mayúsculo el que se llevaron anoche los vecinos de Amara. Una freidora provocó un incendio en la cocina del bar Txirrita, situado en la avenida Isabel II número 4, que rápidamente se extendió por todo el local. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos, aunque los daños materiales han sido cuantiosos.

Nada más desatarse el incendio, varias dotaciones del parque de San Sebastián acudieron al lugar y consiguieron controlar las llamas y evitar que se propagara a los edificios colindantes.

Todavía esta mañana, el propietario del bar, visiblemente afectado, ha relatado lo ocurrido. Según ha explicado a DV, el fuego se originó poco antes de las once de la noche. «Para cuando llegaron los bomberos el bar ya estaba completamente calcinado. Se ha quemado todo, incluso el toldo exterior. No había ya nada que hacer», ha detallado.

Durante la noche y a lo largo de la mañana, numerosos vecinos se han acercado hasta el lugar ver qué había ocurrido.

