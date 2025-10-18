Colocada con éxito la pasarela del bidegorri entre Irura y Villabona

La pasarena peatonal y ciclista que une Irura con Villabona es ya una realidad. En una apuesta por la movilidad econológica y sostenible, el Departamento ... de Sostenibilidad ha colocado la plataforma que da continuidad al bidegorri que está construyendo entre Villabona e Irura. Además, el tráfico de la N-1 ha quedado restablecido después de que fuera necesario cortar la circulación para la colocación de la pasarela.

La nueva plataforma, de 28,25 metros de longitud, 3,9 metros de ancho y un peso aproximado de 15 toneladas, se ha instalado en una sola pieza mediante una grúa de gran capacidad, en una maniobra cuidadosamente planificada. De ahí que fuera necesario el corte del tráfico en ambos sentidos.

Tras la instalación, la obra continuará con las siguientes fases: el hormigonado de la losa, previsto –si la meteorología lo permite– para la noche del viernes 24 de octubre, que requerirá un nuevo corte temporal de la N-1, y la posterior colocación de las barandillas y los accesos en ambas márgenes.

El nuevo bidegorri Villabona-Irura forma parte de la red de vías ciclistas y peatonales impulsada por el Departamento de Sostenibilidad, con el objetivo de fomentar modos de transporte activos y sostenibles, mejorar la seguridad vial y reforzar la conexión entre municipios del territorio.

En palabras del diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, con la instalación de este nueva pasarela «seguimos avanzando en un modelo de movilidad más verde, más seguro y más humano. Estamos tejiendo una red de bidegorris que une pueblos y acerca oportunidades, siempre desde el compromiso con la sostenibilidad», ha concluido el responsable foral.