Urgente Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
La nueva pasarela ciclista y peatonal que une Irure con Villabona.

Colocada con éxito la pasarela del bidegorri entre Irura y Villabona

La instalación se ha llevado a cabo durante la madrugada de este viernes al sábado

Jon Munarriz

Jon Munarriz

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:33

La pasarena peatonal y ciclista que une Irura con Villabona es ya una realidad. En una apuesta por la movilidad econológica y sostenible, el Departamento ... de Sostenibilidad ha colocado la plataforma que da continuidad al bidegorri que está construyendo entre Villabona e Irura. Además, el tráfico de la N-1 ha quedado restablecido después de que fuera necesario cortar la circulación para la colocación de la pasarela.

