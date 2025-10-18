Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

EP

Sánchez se erige en bastión europeo frente a la ultraderecha: «No tengo miedo»

El presidente del Gobierno acusa al PP de «tragarse todo el paquete» de Vox y y exhibe el «modelo español» como ejemplo de éxito de las políticas socialdemócratas

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:40

Comenta

«El Partido Popular se ha tragado todo el paquete de la ultraderecha. Porque tienen miedo, miedo de que los trague el tigre que creen ... poder montar, miedo de perder votos, miedo de convertirse en víctimas del odio y las mentiras de la extrema derecha....Pero déjenme decirles algo: Nosotros no tenemos miedo», ha defendido hoy Pedro Sánchez ante sus colegas del Partido de los Socialistas Europeos (PES), en el congreso que se celebra en Ámsterdam.

