Consumo alerta de la presencia de listeria y E.coli en un queso de cabra distribuido en Euskadi La propia empresa, en un ejercicio de autocontrol, ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes

Atención a los consumidores. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de las bacterias 'Listeria monocytogenes' y 'Escherichia coli' en el queso de cabra moho blanco de la marca 'Suerte Ampanera' que se ha distribuido en siete comunidades autónomas, entre ellas a Euskadi.

Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis -vómitos, diarrea o fiebre- se recomienda acudir a un centro de salud.

La Aesan ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. La propia empresa, en un ejercicio de autocontrol, ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Esta información ha sido trasladada a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

