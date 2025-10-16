Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche de la Ertzaintza continuaba ayer por la tarde estacionado frente al bloque de viviendas donde ocurrieron los hechos. Félix Morquecho

La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso

Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en un suceso sin indicios de violencia de género

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:59

Comenta

La mujer de 53 años que apareció muerta el miércoles por la noche en una vivienda de la calle Indamendi de Zarautz, presuntamente víctima de ... un homicidio, llevaba ya varias horas sin vida cuando la Ertzaintza recibió el aviso. Fuentes conocedoras de la investigación apuntan a DV que fue el mismo hombre que posteriormente fue detenido como presunto responsable del fallecimiento, quien advirtió del deceso el miércoles por la noche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  4. 4 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  5. 5 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  6. 6

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  7. 7

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  8. 8

    La fachada de Anoeta luce el escudo de la Real por fin
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10 Las seis advertencias sobre los coches desde un desguace, de conducir con una mano a pisar el embrague

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso

La víctima del presunto homicidio de Zarautz llevaba horas muerta cuando se dio el aviso