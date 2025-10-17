Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iñaki Subijana, en una imagen de archivo ROYO

Subijana aclara que en España legalmente para considerarse violencia de género «ha tenido o tiene que haber una relación afectiva»

El presidente del TSJPV señala, en todo caso, que la victimización sexual de una mujer por parte de un hombre sí se reconoce como violencia machista, aunque solo en términos criminológicos y no jurídicos

Beatriz Campuzano

Beatriz Campuzano

San Sebastián

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:02

Comenta

La muerte por asfixia de una mujer en un piso de Zarautz ha desatado una ola de reacciones. Las instituciones vascas condenaron ayer los hechos ... como un caso de «violencia machista», y el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, también lo ha calificado como tal. Sin embargo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha matizado que, a la espera de que se conozcan más detalles del suceso, «legalmente en España no se trata de violencia de género conforme a la definición de la ley de 2004, que circunscribe la violencia de género a la ejercida por un hombre sobre una mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación afectiva».

