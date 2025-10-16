Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un vecino accede al portal donde sucedieron los hechos. Morquecho

«La Ertzaintza ha venido a preguntar si oímos algo la noche anterior»

Los vecinos del bloque donde ocurrieron los hechos se mostraban ayer incrédulos por lo sucedido. «Es un tipo normal», destacan del hombre detenido

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:59

«Debían ser alrededor de las 21.30 de la noche. Salí un momento al balcón a dejar unas cosas y vi unos 5 o ... 6 coches de patrulla de la Ertzaintza, aunque no tenían ni las luces ni las sirenas puestas. Me imaginé que sería alguna pelea, pero tantos coches me extrañó. Más tarde vino un coche de la funeraria y ahí fue cuando pensé que algo gordo había pasado». Es el relato que hace una vecina de los hechos ocurridos la noche del miércoles en la calle Indamendi de Zarautz, donde casi 24 horas después de conocerse la detención de un hombre de 47 años por el presunto homicidio de una mujer de 53, seguía reinando la incredulidad por el suceso.

