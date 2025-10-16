Las instituciones llaman a una concentración de repulsa por el asesinato de una mujer en Zarautz Tendrá lugar a las 19.00 horas de este viernes en Lege Zaharren Plaza de la localidad

Ion M. Taus San Sebastián Jueves, 16 de octubre 2025, 19:29 Comenta Compartir

Las instituciones vascas han llamado a una concentración este viernes en Lege Zaharren Plaza de Zarautz, a las 19.00 horas, en señal de repulsa por el asesinato de una mujer de 53 años ocurrido el miércoles por la noche en la localidad. El presunto autor, un hombre de 47 años, fue detenido pocas horas después por la Ertzaintza, que mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

Aunque las primeras pesquisas no apuntan a un caso de violencia de género, al no existir relación sentimental o afectiva entre la víctima y el detenido, las instituciones han condenado el suceso calificándolo de «asesinato machista» y han hecho un llamamiento a la ciudadanía para expresar su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

El alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka, ha leído esta tarde una declaración institucional en la que ha manifestado la «máxima condena y más profunda indignación ante el asesinato machista conocido recientemente». En nombre del Ayuntamiento, ha subrayado el compromiso del municipio «con la igualdad y con la erradicación de todas las violencias machistas que sufren las mujeres».

«Alzar la voz con más fuerza que nunca»

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, también se ha sumado a la repulsa y ha expresado su «profundo dolor y total rechazo» ante lo ocurrido. «Hoy es un día de luto para Gipuzkoa», ha afirmado, al tiempo que ha trasladado su solidaridad a la familia y allegados de la víctima. «Debemos alzar la voz con más fuerza que nunca para reiterar que la violencia contra las mujeres no tiene cabida en nuestra sociedad ni en ningún lugar del mundo», ha añadido.

La Ertzaintza recibió el aviso del suceso el miércoles por la noche y arrestó posteriormente a un hombre de 47 años y nacionalidad española como presunto autor de un delito de homicidio, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El caso se encuentra bajo investigación judicial en Azpeitia, y el Instituto Vasco de Medicina Legal realizará la autopsia.

El Ayuntamiento de Zarautz, la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco han reiterado su compromiso conjunto de «seguir trabajando sin descanso» hasta erradicar la «violencia machista» y han invitado a la ciudadanía a participar en la concentración de este viernes como muestra de apoyo y solidaridad.

Temas

Ertzaintza

Zarautz