Investigan el presunto homicidio de una mujer de 53 años en Zarautz

Un hombre de 47 años ha sido detenido ya por estos hechos. No hay indicios de que se trate de un crimen de violencia de género

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:33

La Ertzaintza investiga la muerte de una mujer de 53 años y de nacionalidad española en Zarautz. Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, la Ertzaintza recibió ayer por la noche el aviso de este suceso.

Inmediatamente se inició una investigación que tras las primeras pesquisas ha llevado a la Ertzaintza a detener, por un presunto delito de homicidio, a un hombre de 47 años y nacionalidad española.

La Ertzaintza continúa con la investigación para poder esclarecer lo sucedido. No hay indicios de que se trate de un crimen de violencia de género porque no parece que haya una relación entre la víctima y el arrestado, según fuentes policiales.

Tercer crimen

Es el tercer crimen violento que se registra en el territorio en lo que va de año. El primer homicidio del que hay constancia en este 2025 ocurrió el pasado 8 de marzo en San Sebastián. Un hombre fue hallado inconsciente en la vía pública en Bidebieta y falleció a las pocas horas en el Hospital Donostia. Un mes después del suceso, dos personas fueron detenidas -un hombre y una mujer- por estos hechos.

En abril, el cadáver de un hombre fue hallado atado a una silla y con signos de asfixia en su piso de Irun.

En actualización

Te puede interesar

