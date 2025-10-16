Cuarta muerte violenta en Gipuzkoa este año

La muerte violenta de una mujer de 53 años esta tarde en Zarautz es la cuarta que se registra en el territorio en lo ... que va de año. El primer homicidio del que hay constancia en este 2025 ocurrió el pasado 8 de marzo en San Sebastián. Un hombre fue hallado inconsciente en la vía pública en Bidebieta y falleció a las pocas horas en el Hospital Donostia. Un mes después del suceso, dos personas fueron detenidas -un hombre y una mujer- por estos hechos.

El 9 de abril, el cadáver de un hombre fue hallado atado a una silla y con signos de asfixia en su piso de Irun. La Ertzaintza detuvo días después en Cataluña a los presuntos autores.

Ese mismo mes de abril, el día 20 y también en Irun, se produjo otra muerte violenta en este caso en plena calle. Al parecer un hombre de 45 años recibió un puñetazo que le hizo caer al suelo y le provocó un traumatismo craneoencefálico. Un joven fue detenido en Donostia por este suceso.