Zona en la que se produjo el homicidio de Irun el pasado mes de abril. F. de la Hera

Cuarta muerte violenta en Gipuzkoa este año

El último homicidio hasta la fecha en el territorio tuvo lugar en Irun el pasado 20 de abril, cuando un hombre de 45 años falleció tras recibir un puñetazo en plena calle

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:20

Comenta

La muerte violenta de una mujer de 53 años esta tarde en Zarautz es la cuarta que se registra en el territorio en lo ... que va de año. El primer homicidio del que hay constancia en este 2025 ocurrió el pasado 8 de marzo en San Sebastián. Un hombre fue hallado inconsciente en la vía pública en Bidebieta y falleció a las pocas horas en el Hospital Donostia. Un mes después del suceso, dos personas fueron detenidas -un hombre y una mujer- por estos hechos.

