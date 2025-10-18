Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada del Hospital Donostia de San Sebastián.

Tres heridos trasladados a hospitales de Gipuzkoa tras dos accidentes de tráfico en Arantza y Lesaka

Dos de los heridos han sido trasladados al Hospital Donostia de San Sebastián por la gravedad de las heridas

Javier Medrano

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 15:26

Comenta

Tres personas han sido trasladadas este sábado a hospitales guipuzcoanos tras haber resultado heridas en dos accidentes de tráficos ocurridos en Navarra durante la mañana ... de este sábado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  2. 2 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  4. 4 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  5. 5

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  6. 6 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  7. 7 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  8. 8

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  9. 9 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»
  10. 10

    Zarautz clama contra la violencia machista tras el asesinato de una mujer de 53 años en la localidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tres heridos trasladados a hospitales de Gipuzkoa tras dos accidentes de tráfico en Arantza y Lesaka

Tres heridos trasladados a hospitales de Gipuzkoa tras dos accidentes de tráfico en Arantza y Lesaka