Tres heridos trasladados a hospitales de Gipuzkoa tras dos accidentes de tráfico en Arantza y Lesaka

Tres personas han sido trasladadas este sábado a hospitales guipuzcoanos tras haber resultado heridas en dos accidentes de tráficos ocurridos en Navarra durante la mañana ... de este sábado.

El primero de los accidentes ha tenido lugar a las 10.17 horas de la mañana en el término municipal de Arantza y en él ha resultado herido un motorista de 60 años tras sufrir una salida de vía en un camino rural. Segñun han informado los servicios de emergencias, la víctima ha caído por un terraplen donde ha sido recogido por los ocupantes de un vehículo particular que han dado el aviso a los servicios sanitarios y lo han acercado hasta la carretera más cercana. Desde allí, una ambulancia ha trasladado al herido al Hospital del Bidasoa si bien, finalmente, ha sido derivado al Hospital Donostia de San Sebastián debido a al alcance de las heridas sufridas.

Horas más tarde, otras dos personas han sido trasladadas también desde Navarra hasta centros sanitarios guipuzcoanos, esta vez por la colisión de dos vehículos ocurrida a las 12.27 horas en la NA-4000 en Lesaka. En el accidente han resultado heridos un hombre de 83 años, que ha sido trasladado de urgencia al Hospital Donostia de San Sebastián, así como una mujer de 34 años, herida leve con una contusión en el hombro y que ha sido derivada al hospital de Irun.