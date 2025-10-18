Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estación del TAV en Ezkio. José Mari López

Beasain, Idiazabal, Ataun y Bakaikua, las localidades donde están previstas las catas para el enlace del TAV con Navarra por Ezkio

El Gobierno adjudica la ejecución de los trabajos y confía en que puedan iniciarse «antes de fin de mes»

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 10:33

El Gobierno ha adjudicado ya el contrato para poder llevar a cabo las catas geotécnicas que permitirán conocer las posibilidades de avanzar en el enlace ... del Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Euskadi y Navarra por Ezkio-Itsaso a través de la llamada 'tercera vía', que en lugar de atravesar la sierra de Aralar a través de un túnel por su parte central, como se planteó en un inicio, propone rodear el corazón del macizo, reduciendo así su impacto ambiental y los kilómetros de túnel.

