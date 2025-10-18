Beasain, Idiazabal, Ataun y Bakaikua, las localidades donde están previstas las catas para el enlace del TAV con Navarra por Ezkio

El Gobierno ha adjudicado ya el contrato para poder llevar a cabo las catas geotécnicas que permitirán conocer las posibilidades de avanzar en el enlace ... del Tren de Alta Velocidad (TAV) entre Euskadi y Navarra por Ezkio-Itsaso a través de la llamada 'tercera vía', que en lugar de atravesar la sierra de Aralar a través de un túnel por su parte central, como se planteó en un inicio, propone rodear el corazón del macizo, reduciendo así su impacto ambiental y los kilómetros de túnel.

Se acerca así el momento en que se inicien los sondeos, que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, confía en que puedan comenzar de forma inminente, incluso «antes de fin de mes».

Serán un mínimo de siete catas en terrenos de monte de Beasain, Idiazabal, Ataun y la localidad navarra de Bakaikua. Santano admite, en declaraciones a DV, que «aún se está gestionando la obtención de todos los permisos necesarios para poder iniciar los trabajos» -motivo que ha retrasado varios meses el inicio de las perforaciones ante la negativa de varios municipios a colaborar por su posición contraria al TAV-, pero puntualiza que «para algunos puntos ya los tenemos, lo que podría permitirnos arrancar en breve mientras se obtienen el resto».

El secretario de Estado admite que están teniendo más dificultades en Bakaikua, pero confía en «no tener problemas en Beasain, Idiazabal ni Ataun». Confía, además, en contar con el apoyo de la Diputación de Gipuzkoa, propietaria de algunos de los terrenos, para lo que Santano ha reclamado personalmente colaboración a la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza.

Según el pliego de condiciones del contrato, los sondeos alcanzarán profundidades de entre 25 y 154 metros bajo tierra. En el que se prevé alcanzar la mayor profundidad se localiza en Ataun, a mitad de camino entre el barrio de San Gregorio e Idiazabal.

La adjudicación, vehiculada a través de la empresa pública de ingeniería Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, se produjo el 18 de septiembre por un importe de 330.867,33 euros (impuestos incluidos), y tiene un plazo de ejecución de nueve meses, aunque desde el Ministerio se confía en que los trabajos se desarrollen de forma «mucho más acelerada».

Al coste propio de los sondeos hay que añadir otros 89.443 euros en gastos de seguridad privada, una cantidad que el Ministerio ha tenido que aumentar tras los sabotajes que catas similares sufrieron en el tramo Pamplona-Alsasua por parte de personas contrarias al proyecto de alta velocidad ferroviaria y el temor a que puedan reproducirse en el corredor guipuzcoano.

La empresa encargada de llevar a cabo los sondeos deberá dejar el entorno en las mismas condiciones en que estaba antes de las catas, sellando los orificios abiertos; restituyendo el estado original de caminos, carreteras, aceras, vallados, etc. que puedan verse afectados; y limpiando la zona a la conclusión de los trabajos.