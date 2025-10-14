La Diputación saluda que el Gobierno analice la tercera vía del TAV que une Pamplona por Ezkio

Diputación de Gipuzkoa y Ministerio de Transportes han discrepado estos días sobre la responsabilidad de los retrasos en las catas del TAV para conocer su ... impacto medioambiental a su paso por Aralar, pero ambos coinciden en la necesidad de que el trazado definitivo de la conexión con Navarra por Gipuzkoa no atraviese la sierra sino que la bordee, lo que ahorraría afección ecológico sin merma de ahorro de tiempo. Tras conocer, como publicó ayer DV, que el Gobierno central priorizará las catas por la llamada tercera vía, descartando atravesar Aralar, fuentes de Diputación aseguran que saludan dicha estrategia que, recuerdan, ya trasladó la diputada general, Eider Mendoza, al secretario de Estado de Transportes, el irundarra José Antonio Santano, en una reunión allá por febrero. De esta forma se desecha, por la complejidad técnica, por el carácter kárstico del material geológico y el impacto que tendría, el trazado del tren por la mitad de Aralar, el plan original.

Esta tercera vía por Ezkio bordeando Aralar es la que planteó en 2018 el Gobierno Vasco en las alegaciones realizadas al proyecto y que en principio el Ejecutivo autonómico mantiene como apuesta frente a la vía de conexión con Vitoria, menos competitiva porque tardaría unos 18 minutos más en llegar a Pamplona pero con menor coste económico.

Consensuado el trazado guipuzcoano que se debe estudiar, Diputación y Gobierno central tratan ahora en rebajar la polémica creada tras el cruce de reproches de este fin de semana entre Mendoza y Santano sobre la responsabilidad del retraso de los sondeos o catas en el terreno previos, para confirmar que el tren puede discurrir por ese trazado y con qué impacto.

La clave reside ahora en los permisos de los Ayuntamientos de los municipios por cuyos terrenos pasaría la futura vía de alta velocidad, muchos de ellos en manos de EH Bildu o plataformas de la izquierda independentista que no han puesto facilidades administrativas pero que en ningún caso tienen potestad legal para frenar las obras. Desde las filas socialistas han incidido estos días, con su líder en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, a la cabeza, en precisar que la culpa del retraso no es del Ministerio de Transportes, como entienden que insinuó Mendoza con sus declaraciones el domingo en una entrevista en este periódico. El PSE-EE sostiene que las causas de la demora son los impedimentos de ayuntamientos de EH Bildu o plataformas afines a facilitar los trámites administrativos para la realización de las catas. Desde Diputación aseguran conocer la problemática y añaden que los consistorios bajo control del PNV afectados están facilitando la labor.

La apuesta por priorizar la conexión del TAV con Navarra por Ezkio a través de la tercera vía, que bordea Aralar, ya fue abordada en una reunión celebrada en el palacio foral a principios de año por la diputada general de Gipuzkoa y el secretario de Estado de Transportes, en presencia además del teniente de diputada general y diputado foral de Sostenibilidad, el socialista José Ignacio Asensio, y el diputado de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial, el peneuvista Felix Urkola.

Mendoza valoró «muy positivamente» que el Gobierno central se abriera a realizar las catas entre Alsasua y Ezkio-Itsaso en el trazado que bordearía la sierra de Aralar, y pidió que se acometieran dichos sondeos «con la mayor diligencia y celeridad posibles», al tratarse de una infraestructura «fundamental» para el territorio de Gipuzkoa.

De ahí su preocupación tras conocer, después de hablar por teléfono el jueves con Santano, que todavía no habían empezado los trabajos, en un momento en el que los agentes empresariales del territorio hacen lobby para que la conexión del tren de alta velocidad con Navarra, y por ende con el Arco Mediterráneo, sea por Gipuzkoa para ahorrar tiempo y garantizar «la competitividad» de la industria vasca.