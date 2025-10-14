Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mendoza y Santano, en su reunión sobre el TAV del pasado febrero.

La Diputación saluda que el Gobierno analice la tercera vía del TAV que une Pamplona por Ezkio

Coincide con Transportes en priorizar las catas por la ruta que bordea Aralar, que compite con el enlace por Vitoria, y ambos trabajarán para que los ayuntamientos no retrasen los sondeos

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Martes, 14 de octubre 2025, 23:54

Comenta

Diputación de Gipuzkoa y Ministerio de Transportes han discrepado estos días sobre la responsabilidad de los retrasos en las catas del TAV para conocer su ... impacto medioambiental a su paso por Aralar, pero ambos coinciden en la necesidad de que el trazado definitivo de la conexión con Navarra por Gipuzkoa no atraviese la sierra sino que la bordee, lo que ahorraría afección ecológico sin merma de ahorro de tiempo. Tras conocer, como publicó ayer DV, que el Gobierno central priorizará las catas por la llamada tercera vía, descartando atravesar Aralar, fuentes de Diputación aseguran que saludan dicha estrategia que, recuerdan, ya trasladó la diputada general, Eider Mendoza, al secretario de Estado de Transportes, el irundarra José Antonio Santano, en una reunión allá por febrero. De esta forma se desecha, por la complejidad técnica, por el carácter kárstico del material geológico y el impacto que tendría, el trazado del tren por la mitad de Aralar, el plan original.

