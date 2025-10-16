Esteban: «Las catas del TAV tenían que estar hechas ya»

Aitor Esteban ha apremiado al Gobierno central a que realice las catas del Tren de Alta Velocidad (TAV) para tomar una decisión definitiva sobre ... el trazado de esta infraestructura en su conexión entre Euskadi y Navarra.

Tras conocer esta misma semana que Madrid priorizará las catas por la llamada tercera vía, descartando atravesar Aralar, una estrategia que aplauden desde la Diputación de Gipuzkoa, Esteban ha dicho este jueves que esas catas «tenían que estar hechas ya. Parece que ha habido llamadas en los últimos días... ¿Si la tercera vía es la que más nos gusta? Fue nuestra propuesta. Pedimos esas catas para conocer el coste y el impacto ecológico. Queremos los datos cuanto antes».

Esta tercera vía por Ezkio bordeando Aralar es la que planteó en 2018 el Gobierno Vasco en las alegaciones realizadas al proyecto y que en principio el Ejecutivo autonómico mantiene como apuesta frente a la vía de conexión con Vitoria, menos competitiva porque tardaría unos 18 minutos más en llegar a Pamplona pero con menor coste económico.