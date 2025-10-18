El PSE carga contra la gestión Goia: «La realidad retrata el fracaso del PNV en materia de vivienda»

Apenas han transcurrido dos días desde que se consumase la renuncia de Eneko Goia como alcalde de San Sebastián y la que ha sido durante ... los últimos dos años su segunda Teniente de Alcalde, Ane Oyarbide, que también es portavoz del PSE en la capital guipuzcoana, ha cargado este sábado sin tapujos contra la gestión de los jeltzales: «cuando la realidad retrata el fracaso de la gestión del PNV en materia de vivienda en Donostia, el grupo nacionalista se descuelga con anuncios grandilocuentes que esconden su falta de compromiso». Y ha advertido de que «los socialistas no estamos en el Gobierno local para mantener una posición conformista».

Ya en el pleno celebrado el pasado jueves en el que se despidió a Goia hizo alusión a este tema, pero la línea general de su intervención fue cerrar filas con sus socio de gobierno. Este sábado, junto al consejero de Vivienda, Denis Itxaso, y el secretario general del PSE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha roto esa línea al asegurar que el PNV «intenta desviar la atención con anuncios sobre la construcción de 4.000 viviendas, cuando la realidad retrata su mala gestión». Y cree que tras esa promesa con la que se despidió Goia se esconde «una estrategia vacía para intentar paliar el descontento de la ciudadanía ante la falta de resultados».

Oyarbide ha asegurado que «sa falta de planificación y de ideas demuestra que el PNV carece de una visión clara y de ambición en materia de vivienda. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras el Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián sigue atascado». Además, ha advertido de que «tan grave como la inacción, es la indefinición, o lo que es lo mismo, el silencio ante los desafíos que se nos avecinan».

Un claro ejemplo, ha apuntado la portavoz socialista en Donostia, «es Auditz Akular, uno de los desarrollos urbanísticos más relevantes para el futuro de la ciudad y donde el PNV ni siquiera ha definido un posicionamiento claro al respecto». Ha añadido además que los jeltzales «llegaron a decir que el avance de la modificación del Plan General permitía hacer entre 0 y 3000 viviendas. ¿Qué broma es esta?», se ha preguntado. «Haber comprado por 80 millones de euros los suelos Loiola está muy bien, pero es contradictorio con tener aparcada una operación como la del nuevo Alza, que aporta el doble de capacidad residencial que la zona de Cuarteles«.

Y ha criticado que, en materia de vivienda, Donostia va «a rebufo de lo que está planteando el departamento que dirige Denis Itxaso. Nos pide suelos, agilidad en la tramitación de las parcelas, se brinda a conseguir acuerdos con el Estado, pero por desgracia, en muchas ocasiones existe un vacío absoluto de criterio municipal«. Y ha reprochado al PNV que »seguimos sin saber qué piensa el departamento de Urbanismo sobre las tres alternativas presentadas preseleccionadas para el entorno de playa de vías en Easo«.

Nuevas medidas

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo programa público que ofrecerá «seguridad a los propietarios frente a impagos y desperfectos en el alquiler». El objetivo, ha explicado, «es aumentar la oferta de vivienda en el mercado libre y moderar los precios en las zonas tensionadas».

Itxaso ha defendo que «garantizar el acceso a una vivienda digna, asequible y de calidad es una prioridad absoluta y un pilar esencia en el Estado del bienestar. La vivienda no puede ser un lujo, sino un derecho básico protegido con políticas valientes y eficaces». «Lo que buscamos es aportar certidumbre a los propietarios, pero también hacerlo a cambio de que los precios sean más razonables», ha afirmado Itxaso.

Además, ha resaltado que esta medida complementa a otras políticas impulsadas por su departamento para mejorar el acceso a la vivienda, «especialmente para los más jóvenes y las familias con rentas más bajas, entre ellas, la petición de que apliquen el canon a las viviendas vacías a los ayuntamientos de zonas tensionadas». Y es que según los datos recogidos en el último Observatorio Vasco de la Vivienda, en Euskadi y recordado este sábado por Itxaso, «existen 43.000 viviendas desocupadas, de ellas, 25.000 son viviendas gestionables y son, por tanto, potencialmente movilizables, 5.000 de ellas, en Gipuzkoa».

Itxaso ha insistido en que la colaboración entre las administraciones públicas y los propietarios privados es clave «para equilibrar el mercado de la vivienda». «Queremos que alquilar sea una opción segura. Este programa es una invitación a los propietarios para que se sumen a una política pública que protege sus intereses, pero también los de quienes buscan un hogar digno a precios razonables», ha explicado.