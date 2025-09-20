Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este sábado
DV
Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:11
Sucesos: Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
El tiempo: Una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias
... Zinemaldia: Matt Dillon cancela su visita a Donostia
Donostia: Dos manifestantes propalestinos se cuelgan del puente del Kursaal
Economía: Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
Salud: La espera para una resonancia en el Hospital Donostia se alarga ya hasta los ocho meses
Política: Junts avisa de que adoptará «pronto» una decisión sobre el futuro de la legislatura de Sánchez
Mundo: Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos
Política: La ikurriña ondea ya en el palacete de París
Remo: Orio se hace con el récord de victorias en una temporada de la Liga ACT
