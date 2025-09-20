Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este sábado

Vivienda afectada por el fuego en el barrio donostiarra de Bidebieta.

Sábado, 20 de septiembre 2025

Sucesos: Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia

El tiempo: Una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias

... Zinemaldia: Matt Dillon cancela su visita a Donostia

