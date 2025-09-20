Dos manifestantes propalestinos se cuelgan del puente del Kursaal
La acción de protesta se ha producido durante la manifestación
DV
Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:23
Dos manifestantes propalestinos se han colgado del puente del Kursaal este sábado, en el transcurso de la manifestación convocada por Palestinarekin Elkartasuna que ha partido ... de Sagüés camino del centro de Donostia. Se han recursos policiales y de la unidad de rescate de la Ertzaintz.
Las dos personas se han descolgado a ambos lados del puente y permanecen en el aire sujetos por cuerdas y mostrando banderas de Palestina, mientras cientos de personas les muestran su apoyo desde lo alto del puente.
Esta nueva acción de protesta se suma a las que han acompañado al Zinemaldia desde su inauguración. La dirección del Festival emitió hace unos días una nota en la que exigía el fin del «genocidio» de Gaza y numerosos participantes en el certamen, desde actores a directores y guionistas, pasando por productores, lucen estos días diferentes distintivos en apoyo a la ciudadanía palestina. También se han producido manifestaciones ante el Kursaal antes de las proyecciones principales, sin que haya habido incidentes.
