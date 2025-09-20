Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los manifestantes, colgado del puente del Kursaal.

Uno de los manifestantes, colgado del puente del Kursaal. Palestinarekin Elkartasuna

Dos manifestantes propalestinos se cuelgan del puente del Kursaal

La acción de protesta se ha producido durante la manifestación

DV

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:23

Dos manifestantes propalestinos se han colgado del puente del Kursaal este sábado, en el transcurso de la manifestación convocada por Palestinarekin Elkartasuna que ha partido ... de Sagüés camino del centro de Donostia. Se han recursos policiales y de la unidad de rescate de la Ertzaintz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  8. 8

    Con tanto error grosero no se puede competir
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  10. 10 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dos manifestantes propalestinos se cuelgan del puente del Kursaal