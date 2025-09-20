El cine vasco se manifestará el miércoles por Palestina

La comunidad palestina del País Vasco y organizaciones del sector cinematográfico y de la solidaridad con Palestina han convocado una mafiestación el próximo miércoles en ... Donostia «para denunciar el genocidio que está cometiendo el estado de Israel en Gaza». La protesta tendrá lugar a las 18.30 horas con salida desde la plaza Okendo de la capital guipuzcoana, tras la proyección en el Zinemaldia de la película 'The Voice of Hind Rajab'.

Para ofrecer más información sobre esta movilización, este lunes ofrecerán una rueda de prensa donde se dará a conocer la lista de actrices, actores, directores, productores, etc. que se han adherido. Entre las personas que han confirmado su asistencia destacan los directores Montxo Armendariz y Gorka Merchán, los actores Jon Olivares y Kimetz Etxabe, las actrices Aitziber Garmendia, Itziar Atienza, Itziar Ituño, Jessica Alonso, Klara Badiola y Loreto Mauleón o el productor Iker Ganuza.

La relación completa de participantes en la convocatoria está integrada por Aitzole Araneta, Alizia Otxoa, Antton Telleria, Gorka Merchán, Igor Otxoa, Iker Ganuza, Iñake Irastorza, Iñaki Ardanaz, Iñaki Balboa, Itziar Atienza, Itziar Ituño, Jessica Alonso, Joxean Bengoetxea, Jon Olivares, Julen Telleria, Kimetz Etxabe, Klara Badiola, Loreto Mauleón, Lur Olaizola, Markel Coco, Mikel Laskurain, Mikel Tello, Mikel Losada, Miren Gojenola, Montxo Armendariz, Olaia Aguayo, Patxi Santamaria Murua, Paul Urkijo, Pello Gutiérrez, Puy Oria, Urko Olazabal, Yune Nogueiras y Zorion Egileor.