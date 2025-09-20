Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Protestas contra el genocidio en Gaza antes de la gala inaugural del Zinemaldia. Iñigo Royo

El cine vasco se manifestará el miércoles por Palestina

Una treintena de directores, actores, actrices y productores se adhieren a una marcha por el centro de Donostia

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:53

La comunidad palestina del País Vasco y organizaciones del sector cinematográfico y de la solidaridad con Palestina han convocado una mafiestación el próximo miércoles en ... Donostia «para denunciar el genocidio que está cometiendo el estado de Israel en Gaza». La protesta tendrá lugar a las 18.30 horas con salida desde la plaza Okendo de la capital guipuzcoana, tras la proyección en el Zinemaldia de la película 'The Voice of Hind Rajab'.

