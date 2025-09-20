Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un ciberataque causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín

Los aeródromos afectados recomiendan a los usuarios consultar el estado de los vuelos antes de acudir a las terminales

T Nieva

Sábado, 20 de septiembre 2025, 09:58

Caos en varios aeropuertos de Europa. Un ciberataque contra un proveedor de servicios de facturación y embarque está causando importantes retrasos y cancelaciones en varios ... aeródromos, entre ellos el de Heathrow, en Londres, el de Berlín y Bruselas.

