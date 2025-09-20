Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ikurriña ondea en la balconada del palacete de la Avenida Marceau E. Bonet

El PNV celebra en París la entrega del palacete incautado por los nazis

El actual EBB del PNV, encabezado por Aitor Esteban, se reúne con sus antecesores, incluido Andoni Ortuzar, en un acto cargado de simbolismo

Enric Bonet

Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:42

El PNV ha celebrado en la mañana de este sábado un gran acto cargado de simbolismo en pleno centro de París para celebrar la entrega ... oficial, por parte del Gobierno central, del palacete del número 11 de la Avenida Marceau. El edificio fue requisado por la Gestapo cuando las tropas nazis entraron en la capital francesa y, 80 años después, el partido jeltzale recupera su titularidad. De hecho, desde primera hora de esta mañana ya ondeaba una gran ikurriña en la balconada del inmueble, que hasta hace unos meses acogía la biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  5. 5

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  6. 6 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  7. 7 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  8. 8

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  9. 9

    Con tanto error grosero no se puede competir
  10. 10

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PNV celebra en París la entrega del palacete incautado por los nazis

El PNV celebra en París la entrega del palacete incautado por los nazis