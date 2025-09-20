Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un sanitario accede a la sede de la sociedad pública Osatek, que gestiona las resonancias en Euskadi, en el Hospital Donostia. ARIZMENDI

Osakidetza instalará dos nuevas resonancias en Gipuzkoa para aliviar esperas de hasta 8 meses

El Hospital Donostia, que es el que sufre una mayor demora, incorporará un nuevo equipo en 2026 y podría sumar también la segunda máquina, que Salud ya ha licitado

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Verónica tiene pedida desde mayo una resonancia magnética preferente por parte de un médico especialista de la OSI Donostialdea. La semana que viene está citada ... en la consulta en la que el galeno debería valorar el informe de los radiólogos, pero esta paciente donostiarra aún no ha recibido cita para realizarse la resonancia. Llama al teléfono de Osatek, la sociedad pública dependiente del Departamento de Salud que gestiona las resonancias en Euskadi, pero no consigue hablar con nadie. Así que se presenta en la sede de Osatek en el Hospital Donostia y, apurada, relata su caso. La administrativa que la atiende no se muestra muy sorprendida: «Tenemos una lista de espera de ocho meses», le responde, con lo que Verónica concluye que tal vez no le hagan la resonancia hasta enero.

