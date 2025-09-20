Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una madre y su hijo pasan por la entrada a Osatek, en el Hospital Donostia. ARIZMENDI

El convenio con Osatek fija en 8 días la demora máxima en volantes preferentes

Los compromisos adquiridos por la empresa pública que gestiona las resonancias distan mucho de los plazos de espera actuales

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

La demostración irrefutable de que los tiempos de espera para una resonancia magnética en Gipuzkoa están desbocados se produce al acudir al convenio regulador firmado ... en febrero de 2023 entre la empresa pública Osatek y el resto de servicios de Osakidetza. En este documento se recoge que «la demora media para la realización de la exploración en pacientes ingresados» debe ser «menor de 24 horas», la espera máxima para un volante preferente no debería alcanzar los 8 días laborables y, en volantes ordinarios, debería ser menor de 30 días. Unos plazos que, en la situación actual que vive Gipuzkoa, son una quimera.

