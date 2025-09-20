El convenio con Osatek fija en 8 días la demora máxima en volantes preferentes

La demostración irrefutable de que los tiempos de espera para una resonancia magnética en Gipuzkoa están desbocados se produce al acudir al convenio regulador firmado ... en febrero de 2023 entre la empresa pública Osatek y el resto de servicios de Osakidetza. En este documento se recoge que «la demora media para la realización de la exploración en pacientes ingresados» debe ser «menor de 24 horas», la espera máxima para un volante preferente no debería alcanzar los 8 días laborables y, en volantes ordinarios, debería ser menor de 30 días. Unos plazos que, en la situación actual que vive Gipuzkoa, son una quimera.

El convenio entre la sociedad pública y Osakidetza recalca que «Osatek S.A. se compromete a que los servicios prestados se realicen con la máxima calidad que sus recursos disponibles permitan». Este documento tiene un anexo dedicado a la 'Calidad asistencial' en el que se define la 'Evaluación de la calidad de los servicios prestados'. Dentro de ese apartado se establecen unos 'Indicadores de tiempos de espera' que deberían guiar los plazos máximos de Osatek para realizar las resonancias y los posteriores informes de los radiólogos.

En concreto, el convenio indica que «la demora media para la realización de la exploración en pacientes ingresados» debe ser «menor de 24 horas». Se añade que «se excluyen controles y pacientes recitados por causas ajenas a Osatek». En pacientes ambulatorios, «desde recepción de la solicitud de su indicación», se establece que para volantes preferentes el tiempo máximo de espera debería ser «menos de 8 días laborables», mientras que en volantes ordinarios se refiere que debe ser «menos de 30 días».

Respecto al periodo máximo desde la realización de la exploración hasta la puesta a disposición del informe clínico, se indica que, en el caso de los informes de hospitalizados, la totalidad de ellos debería estar en «menos de 72 horas», mientras que la exigencia para los informes ambulatorios –para al menos el 90% de ellos– debe ser de «menos de 7 días». El convenio añade que «Osakidetza podrá evaluar el grado de cumplimentación y calidad del expediente de los usuarios que le sean derivados, así como el informe clínico emitido».

26,1 millones al año

El convenio también recoge un anexo dedicado a la financiación. En él se refleja que el importe estimado anual es de 26,1 millones (con cifras de 2023). Respecto a la demanda para ese ejercicio, en Gipuzkoa se realizan cerca de 43.000 resonancias magnéticas al año. Más de la mitad, 29.674, se hacen en la OSI Donostialdea (Hospital Donostia, Onkologikoa y centro de salud de Amara Berri); 7.693 en Zumarraga; y 5.802 en Eibar.

Según los datos que se recogen en una respuesta parlamentaria del consejero de Salud, Alberto Martínez, a una pregunta de EH Bildu, Osatek cuenta con 61 empleados en plantilla en Gipuzkoa: 38 en Donostia, 9 en Zumarraga, 9 en Eibar y otros 3 adscritos a 'centros de Gipuzkoa'.

El Departamento de Salud asegura que las dos nuevas resonancias magnéticas licitadas en Gipuzkoa «destacan por su alta precisión y rapidez en los diagnósticos, lo que permitirá realizar pruebas con mayor calidad y comodidad para los pacientes. Con su puesta en marcha se reducirá notablemente la lista de espera, garantizando una atención más ágil y eficiente».