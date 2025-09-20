Gipuzkoa se cuece en una noche tropical con termómetros que no bajan de 26º en Donostia y Pasaia
Los últimos coletazos del verano han provocado que los termómetros hayan incluso alcanzado los 29º en plena noche, a la espera cambio brusco de tiempo previsto para esta tarde
San Sebastián
Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:01
Gipuzkoa ha vivido una noche tropical justo cuando va a acabar el verano. Precisamente, el buen tiempo de los últimos días llegará a su ... fin este sábado con un empeoramiento que traerá consigo intensas lluvias a partir de la tarde de esta sábado, según las previsiones de Euskalmet.
No osbtante, el respiro meteorológico previsto para las próximas horas no ha impedido que los guipuzcoanos hayan tenido que superar una calurosa noche con temperaturas que en algunos puntos del territorio no han bajado de los 26º, como es el caso de Pasaia, donde la estación meteorológica del Puerto ha registrado su temperatura mínima (26º) a las siete de la mañana en una madrugada en la que se han llegado a alcanzar los 29º a las 02:50 horas.
La noche ha sido igualmente calurosa en San Sebastián donde la estación de Santa Clara ha registrado valores entre los 28,5ª y los 26,4 grados centígrados, unas temperaturas que han impedido conciliar el sueño a muchos donostiarras. Esta tónica general se ha repetido en toda Gipuzkoa, donde la temperatura mínima según los datos de Euskalmet ha tenido lugar en Aixola pasadas las 01:00 horas cuando los termómetros han marcado 18,1 grados si bien en la gran mayoría de localidades el mercurio no ha descendido de los veinte grados.
Unos últimos coletazos de calor que han azotado con fuerza el territorio si bien está previsto que en las próximas horas entren rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y puedan ocurrir chubascos de cara a la tarde noche, que podrían ser «intensos e ir acompañados de tormenta y granizo», en algunos puntos de Gipuzkoa. Así, según las estimaciones de Euskalmet, en la costa se podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, circunstancia que ha llevado a activar el aviso amarillo por precipitaciones intensas desde las 18 a las 24 horas.
Si bien las lluvias harán disminuir las temperaturas mínimas a última hora de la jornada, durante buena parte del sábado las máximas continuarán en valores cercanos a los treinta grados estirando el final del verano guipuzcoano.
